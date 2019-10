Internas dicen que Zapata miente y fijan emergencia

"Miente, miente la señora, en todo aspecto miente. Nos discrimina", esa fue la declaración que a gritos realizaron las internas del penal de Miraflores sobre Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales que está detenida en esa cárcel desde el pasado 24 de marzo.



Las reclusas emitieron un pronunciamiento en el que se declarar en "emergencia" debido a que la empresaria "está mellando nuestra dignidad a través de los medios de comunicación. Nosotros somos quienes sufrimos discriminación por parte de ella, nos tilda de maleantes y delincuentes", indica el documento.



Agregan que "no come comida que todas nosotras compartimos de una olla común (... ) Ofreció pagar 1.000 dólares a mis compañeras para ser golpeada y así tramitar su detención domiciliaria. Ofreció comprar azulejos y televisores para todos los dormitorios, de esa manera nos quiere chantajear".



Esta mañana, Eduardo León, su abogado, denunció que en la víspera la drogaron mediante un químico en una bebida y luego quisieron agredirla. Fue separada de la población carcelaria y permaneció en un espacio asignado a los guardias.



Las internas sostienen que no piden el traslado de Zapata a Cantumarca porque no son jueces, pero advierten con declararse en huelga de hambre en caso continúe el malestar generado desde el traslado de la exnovia de Evo Morales al recinto.



Desde el Ministerio de Gobierno, Carlos Romero dijo que "se garantiza la integridad de la señora Gabriela Zapata (...) Vamos a investigar de manera inmediata; pediremos un examen forense", mismo que según se conoce, fue realizado después del medio día.