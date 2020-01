Grupo armado asaltó la Uagrm y causó incendio

Autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) denunciaron que la quema del material electoral fue provocado por jóvenes que asaltaron la madrugada de este viernes, con armas de fuego, el Centro de Cómputos de la Corte Electoral Permanente. Los guardias de seguridad que custodiaban el campus universitario aseguraron ser testigos del violento incidente.



Según el rector de la Uagrm, Manfredo Menacho, unos 20 jóvenes con las caras cubiertas llegaron al campus cerca de las 1:30, violentaron uno de los ingresos principales, redujeron a las guardias de seguridad e ingresaron al centro de cómputos para luego proceder a quemar el material electoral.



Según los testigos, dos personas dispararon al aire, pero no se reportó personas heridas.



Ante esta situación, el rector Menacho y el equipo legal de la universidad estatal ya sentaron una denuncia por robo agravado, daño a la propiedad pública y otros delitos, y pidieron al Ministerio Público investigar este incidente grave para dar con los responsables materiales e intelectuales.



"Se trata de un hecho vandálico. Asaltaron la universidad", repitió Menacho.

Por su parte, el preside de la Corte Electoral Permanente, Róger Guzmán, indicó que la tarde de este viernes se definirá si se suspenden o no las elecciones de rector- previstas para el martes 13-, toda vez que el material fue dañado por las llamas.



Aún no se han cuantificado los daños, pero Guzmán dijo que en el lugar habían 80.000 hojas de votación y 80.000 boletas, pues el material aún no había sido enviado a los recintos electorales.