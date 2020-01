Se cumple el segundo día paro en la Caja Petrolera

Los trabajadores de la Caja Petrolera de Salud (CPS) cumplen hoy el segundo día de paro, como medida de presión para conseguir la renuncia del director nacional de la entidad, Víctor Hugo Villegas, a quien acusan de supuestos malos manejos.



Los movilizados en la regional Santa Cruz, que ayer se enfrentaron a otro grupo de trabajadores que no están de acuerdo con el paro, mantienen tomadas las oficinas administrativas de la institución.



Teresa Trigo, una de las dirigentes de los trabajadores, denunció que hoy alrededor de las 8:00 nuevamente un grupo de personas que no apoyan su medida, trató de provocar nuevos enfrentamientos. El contingente de policías antimotines, que llegaron ayer para evitar grescas, se retiró de los alrededores de las oficinas administrativas y solo han quedado algunos agentes.



Pese a esta medida de presión, que ha paralizado completamente el trabajo administrativo de la CPS, los médicos no han dejado de trabajar. El servicio de emergencias también atiende con normalidad.



Villegas, que tiene el respaldo del Ministerio de Salud, reiteró que no dejará sus funciones pese a la medida de presión que se desarrolla a escala nacional.