Bachelet ve inaceptables las declaraciones de Evo

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, dijo que "no son aceptables" las afirmaciones de su homólogo boliviano, Evo Morales, que en entrevista con EL DEBER, exteriorizó sus sospechas sobre el accionar político en el país del cónsul chileno Milenko Skoknic.



En un contacto con medios de comunicación de su país, la autoridad dijo que "hoy más que nunca América Latina necesita unidad, diálogo y cooperación para enfrentar los desafíos del desarrollo. No creemos que tengan cabida declaraciones o actitudes que no contribuyan a eso".



La mandataria chilena agregó que "actitudes que no contribuyen al respeto, al diálogo y entendimiento entre países no son aceptables", reafirmando la postura de su Gobierno que calificó como amenaza la postura del presidente boliviano.



Morales sostuvo en entrevista con este medio que el representante diplomático en La Paz viajó por el país para reunirse con dirigentes y políticos con el fin de “desestabilizar” su gestión, Abrió la posibilidad de declararlo persona no grata y expulsarlo.



"No sé si son sus atribuciones, vamos a analizar profundamente esta andanza del cónsul chileno, (que) actúa así como el embajador de Estados Unidos (Philip Goldberg, expulsado de Bolivia en 2008)”, señaló el primer mandatario.



El Canciller Heraldo Muñoz, en entrevista televisiva, explicó que su respuesta de ayer se debió a una pérdida de paciencia y señaló que el cónsul de su país efectivamente realizó viajes, pero para reunirse con autoridades y no con la oposición.



"(Él) ha viajado por distintos puntos de Bolivia como le corresponde a un agente diplomatico, pero reuniéndose institucionalmente, como autoridades como gobernadores, alcaldes. Nunca con la oposición (...) En diplomacia uno nunca puede cerrar una puerta, siempre tiene que estar dispuesto a conversar, a buscar soluciones”, aseguró.