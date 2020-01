... Cara a cara

La investigación de la compra de taladros para YPFB sigue quemando las manos del Gobierno, que se empeña en mostrar que lucha contra la corrupción. Pasaron 56 días desde que el Ministerio de Justicia presentó la denuncia a la Fiscalía General del Estado. Si bien hay siete detenidos, aún no existe claridad respecto a qué pasó y quién es el mayor responsable de una compra millonaria con defectos. Al Ministerio Público le cuesta hablar de los avances en la pesquisa, no se puede acceder a las declaraciones de los imputados y, a pesar de la intención declarada por el presidente de YPFB, no se lo ha llamado a declarar. Por su delicadeza, este caso merece ser tratado con más transparencia.

Empresarios ganaderos denuncian la invasión de al menos 30 predios productivos en la zona rural del departamento. Los acusados dicen que las propiedades tomadas no están saneadas ni demuestran una función económica social. Este hecho demuestra que la seguridad jurídica es un tema pendiente para el Gobierno. Todavía hay áreas en las que el Estado tiene escasa o nula presencia y el saneamiento de tierras no es lo suficientemente eficiente. Tarea para las autoridades que deben garantizar que podamos producir con garantías y en armonía.

Cuatro jóvenes representaron a Bolivia en el torneo internacional First Lego y lograron el puesto 68 entre 130 proyectos a escala mundial. Felicidades a ellos por avanzar en busca de sus sueños. Que este ejemplo sirva para impulsar la innovación y la superación de nuestros estudiantes.