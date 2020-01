La UMSA analiza si retira su apoyo o no

El rector de la Universidad Mayor de San Andres, Waldo Albarracín, señaló que no ve voluntad de oficialistas ni de opositores para hacer un gran acuerdo nacional para elegir a los mejores hombres y mujeres como postulantes a las elecciones judiciales de octubre, por lo que anunció que esta semana se analizará si se mantiene el apoyo de la UMSA como parte de la CEUB en el proceso de preselección, o si es que se retira.

“Primero, pensamos que no hay que negarle nuestro concurso al país, pero bajo ciertas condiciones de transparencia e idoneidad. Por eso enviamos una carta a los presidentes de ambas cámaras y a los jefes de bancada de los partidos opositores proponiendo un acuerdo nacional”, aseveró.

Albarracín contó que entre las fuerzas políticas no hay consenso para hacer un acuerdo nacional y esa dificultad desanima. “No hay una decisión de salirse, pero en el caso de la UMSA, el Consejo Universitario me ha instruido que nos retiremos del proceso en el momento que advierta que se nos quiere utilizar y no garantizar algo nuevo, sino que se repita lo que ocurrió en la anterior elección”, complementó Albarracín.

La CEUB no envió aún todos los nombres de los profesionales que evaluarán a los precandidatos a la elección, junto con miembros de las comisiones de Constitución y de Justicia Plural.