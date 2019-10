Obama: "Llevaremos a Hillary a la victoria"

Tal como se esperaba, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, fue el gran protagonista de la tercera noche de la convención del Partido Demócrata. Ratificó su apoyo a HIllary Clinton y aseguró que "es la persona "más calificada" que ha visto para ser presidenta de Estados Unidos.



De acuerdo con el tono de los participantes de la convención, Obama mostró un tono positivo, en contra de lo que se exhibió en la convención republicana. "¿Cómo no voy a ser optimista, con las cosas que hemos superado", afirmó, agregando que a su partido le queda mucho por hacer en su país.



Obama se concentró en las virtudes que hacen de Clinton la candidata mejor preparada para convertirse en su sucesora.



"Nada te prepara realmente para las exigencias del Salón Oval. Hasta que te sientas ante esa mesa, no sabes como es administrar una crisis global, enviar gente a la guerra. Pero Hillary ya ha estado en ese salón; ha sido parte de las decisiones", señala Obama en su discurso.



"Aún en el medio de una crisis, ella escucha a la gente, se mantiene calma y trata a todos con respeto. Y no importa lo difícil que sean los desafíos, no importa el esfuerzo que alguien haga para derribarla, ella nunca, nunca se rinde", añade el mandatario.



"Esa es la Hillary que conozco. Esa es la Hillary que admiro", puntualizó Obama en el discurso.



Críticas a Trump



Sobre Donald Trump, Obama dijo que menospreciar a Estados Unidos será la principal causa de su derrota. Aseguró que "el sueño americano es algo que ningún muro va a detener", en alusión al candidato republicano a la Presidencia, Donald Trump, y su propuesta de construir uno en la frontera con México.



El presidente insistió en socavar la retórica del miedo del magnate y advirtió que "la democracia no funciona" si los ciudadanos comienzan a

"demonizarse unos a otros"



Obama derrotó a Clinton en una difícil disputa interna para las elecciones presidenciales de 2008, pero seguidamente la escogió como su secretaria de Estado.



Aunque en su segundo mandato Obama la sustituyó por el senador John Kerry al frente de la diplomacia, en esta campaña Obama nunca escondió sus simpatías por la candidatura de Clinton, quien fue formalmente nominada el martes por el partido en una histórica jornada.