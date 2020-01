Ferreira muestra libreta; Quispe inició el proceso

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, conminó ayer al diputado opositor Rafael Quispe (UD) a que presente la denuncia formal en su contra por el supuesto delito de falsificación de la libreta militar, porque en caso contrario acusará al legislador de difamación, calumnia, injuria y discriminación.



Por la tarde, Rafael Quispe presentó una denuncia formal en contra del ministro de Defensa, acusándolo de falsificar su libreta de servicio militar y pidió a la Fiscalía esclarecer el caso.



Quispe afirmó el lunes que la libreta militar de Ferreira tenía el mismo número del documento (011871) que corresponde al ciudadano Alberto Guzmán F.



Reacción

Sobre la coincidencia en la numeración de las libretas, el ministro de Defensa explicó que “una es libreta de redención y la otra es libreta de exención, que son totalmente diferentes. La de redención es para los omisos y para los indultados, mientras que la de exención es para los que por alguna razón somos eximidos del servicio militar, que fue mi caso”.



Ferreira aseguró que prestó su servicio militar entre febrero y noviembre de 1981, y por acceder a una posible beca de estudios hizo el trámite de exención; posteriormente, en 1983, recibió la libreta militar.



Sobre el tema, Quispe presentó la denuncia al Ministerio Público en contra del ministro por uso de influencias y uso de instrumento falsificado. “Aquí no está en cuestión si es original o no, acá hay que establecer que no pueden existir dos libretas con el mismo número”, afirmó el diputado.



Quispe retó al ministro “a hacer una revista en la plaza Murillo, a hacer él y yo un ejercicio de orden cerrado, desmontar y montar armamento”