Michael Caine confiesa que tiene los días contados

El actor británico Michael Caine, que el pasado 13 de marzo cumplió 84 años, dijo a The Sun On Sunday que sus "días están contados" y que está preocupado por su muerte. "He tenido que reducir el consumo de alcohol y siempre estoy buscando lo mejor contra el cáncer en cuanto a comida y actividades", declaró.

"Probablemente me caiga muerto hablando contigo, pero, sabes, he perdido unos 13,5 kilos solo porque quiero ver crecer a mis nietos (dos gemelos de 6 años y un niño de 7)", añadió.

En la entrevista, el actor volvió a agradecer a su esposa Shakira Baksh, de 70 años, por salvarlo de su estilo de vida destructivo hace una década. "Sin ella estaría muerto hace mucho tiempo. Solía beber una botella de vodka al día y fumar varios paquetes de cigarrillos. Ella me tranquiliza, le cuento todo", expresó. Michael sobrevivió a la guerra de Corea sin consumir ninguna sustancia; sin embargo, unos años después el estrés le ganó.

Pese a todo, el actor se mantiene todavía activo y está a punto de estrenar, junto a otro veterano como Morgan Freeman la comedia Un golpe de estilo, que cuenta la historia de unos amigos que deciden atracar un banco para recuperar el dinero de sus pensiones que el propio banco les hizo perder.