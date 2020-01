Paz: “Quiero todo transparentado”

Apoyado más que nunca por su familia, Rafael Paz Hurtado quiere hacer historia en Guabirá, consolidando al club de sus amores como una institución sólida, con un complejo deportivo de primer nivel y una fundación para los jóvenes de escasos recursos del norte cruceño que quieran destacar en el cuadro rojo. Descartado para pugnar por la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol, todavía no tiene decidido votar por un candidato para el nuevo ciclo de la FBF. Está decidido a fiscalizar de cerca al ente y transparentar todos los procesos para ayudar al fútbol boliviano.

¿Qué explicación tiene sobre la campaña de Guabirá en el anterior campeonato?

Fue algo excelente. De ser el colero del torneo con apenas 20 puntos, que pudieron ser treinta y pocos porque tuvimos malos arbitrajes, pasamos a ser terceros, ser el mejor equipo cruceño y el que mejor jugaba futbolísticamente, para mí es excelencia. Hay que felicitar al técnico por dar oportunidad a la gente joven, una mezcla entre juventud y experiencia, eso tuvimos, esto es un ejemplo a seguir, los otros DT tiene que seguir lo que hizo ‘Tucho’ Antelo. Entre los titulares y suplentes, ocho o nueve jugadores eran menores de 21 años, nunca visto ni en el fútbol internacional.

¿Es difícil para los dirigentes confiar en la gente joven?

No, cuando agarré el club en 1992 hasta el 2002, llevábamos jugadores de la Asociación Cruceña de Fútbol, siempre incorporamos a los mejores y jugábamos con gente joven y, en 10 años al mando, peleamos en los primeros lugares, clasificando a la Copa Libertadores, salimos tercero, cuarto, pero siempre con buen plantel y jóvenes, no hay por qué tener miedo. Eso es lo que tiene ‘Tucho’, da oportunidad a los chicos y el resultado es muy bueno. Hay jugadores que resaltan, creemos que eso es una cosa muy buena para el fútbol boliviano y para el país.

¿Cómo deciden apostar por ‘Tucho’ Antelo, que venía de estar mucho tiempo parado?

Confiamos en Víctor Hugo Antelo porque teníamos un equipo relajado. El anterior técnico, Federico Justiniano, era un buen estratega, pero en la parte de carácter le faltó. ‘Picudo’ es una muy buena persona, pero le faltó la energía, vimos que eso le faltaba a Guabirá, había un buen plantel pero sin mano dura, por eso nos decidimos por contratar a ‘Tucho’. Creemos que hemos acertado con él, tenemos contrato hasta 2018, quise que firmara hasta 2020, pero él fue cauto. Pretendemos que esté por muchos años y no me interesan los resultados, creemos que su trabajo es muy bueno.

¿Qué le hace pensar que a Guabirá le irá bien este año?

Me hace pensar por la juventud que tenemos, todos pensaban que Guabirá se iba a caer y la gente creyó que nos íbamos a caer porque tuvimos un buen comienzo, pero tropezamos contra Oriente y con Bolívar porque tuvimos 13 jugadores enfermos. Los dos partidos los perdimos y estuvimos jugando no muy bien, los resultados no se daban, pero gracias a Dios el equipo reaccionó en la recta final, ganamos cinco partidos seguidos, pudimos terminar segundos, pero quedamos a un punto de The Strongest.

¿Y cómo es el DT Antelo con la gente joven del plantel?

Los jóvenes no se marean, están conscientes de lo que son y en lo que pueden dar, se les habla con charlas motivacionales y el entrenador habla con ellos, los aconseja, les cuenta su vida, cómo era él, ‘Tucho’ fue un jugador intachable en la parte de la conducta. Sus compañeros más miedo le tenían a él que al entrenador en su época de jugador. Si los chicos quieren ser excelentes, tienen que tener la perspectiva de buscar y conseguir una estrella. Por esa razón vamos a salir adelante.

¿Le duele cómo se dio la partida de Saucedo a San José?

No está sangrando la herida, lo que ha hecho Saucedo es una cosa muy mala, Dios y la Virgen quieran que le vaya muy bien en San José, pero no se actúa en la forma que hizo, fue donde Fabol y los agarró por sorpresa. Al jugador no se le debía ni un sueldo, lo que hizo el TRD es una barbaridad, a las 12:00 les llegó la demanda -mal hecha- porque el documento decía que el jugador era de Sport Boys, debieron rechazarla para que se rehaga, pero la aceptaron porque ya estaba todo pactado y cuatro horas después sale el fallo. Saucedo no fue ni a la cena de despedida, mintió y nos hizo una demanda.

Pasando a lo institucional, ¿cómo se encuentra económicamente el club actualmente?

Cuando llego a Guabirá, solo teníamos un jugador, que era Miguel Ríos y tres extranjeros que no servían para nada. A los foráneos los botamos y de ahí hicimos todo de nuevo, empezamos de cero, compramos jugadores y otros contratamos. Ahora Guabirá es un club, donde el 80% de los futbolistas nos pertenecen y tienen contrato por cinco años. Venimos trabajando en ello, el ingenio Guabirá donó un terreno de casi cinco hectáreas, el presidente del Estado, Evo Morales, nos donó tres millones de dólares para construir un centro de alto rendimiento y nuestra sede, lo cual estamos en la fase final del proyecto, solo nos falta la ficha ambiental. Creemos que en agosto vamos a empezar la construcción.

¿Hablar de un nuevo estadio son palabras mayores?

Me duele la cabeza de solo pensar en el estadio, dieron la plata para la iniciación del nuevo estadio de Montero, pero se revirtió todo por negligencia, era algo de 20 millones de bolivianos para el inicio. El Gobierno pidió la reversión y el estadio no se construirá, iba a ser el mejor estadio del país. La negligencia es por el alcalde de Montero, por mal manejo, da pena, el perjudicado es el club Guabirá, esperemos que las cosas cambien.

¿No ha pensado estar en la estructura de la federación?

Uno nunca tiene que descartar las cosas, estoy abocado a mi club, pero puede ser que agarre algo en la FBF para fiscalizar, porque quiero todo transparentado. Fui vetado para ser candidato, porque pusieron una palabra, donde no puedo postularme. Lo que se aprobó en el consejo superior era que un presidente de club podía ser titular de la FBF; sin embargo, ahora tiene que ser cuatro años en los últimos diez y eso no fue lo que se habló, por eso no puedo ser candidato; llevo cinco años en Guabirá, tres en la Liga y dos en la Asociación Cruceña de Fútbol. Con eso me vetaron.

¿Cuál cree que es el candidato ideal para ser el nuevo presidente de la Federación Boliviana de Fútbol?

No lo sé, Luciano Negrete no puede ser, Conrado Jiménez tampoco. No cumplen los requisitos. Solo quedan Guido Loayza y César Salinas. Tengo que conversar bien con ambos. Si veo que ninguno me convence, el voto de Guabirá será en blanco porque quiero ser un fiscalizador y que todo sea transparente. No me gusta eso de transar, hay que sacarse la camiseta, el color, el regionalismo y trabajar por el bien del fútbol boliviano.