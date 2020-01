Takao Shiomi: “Bolivia es un mercado que nos interesa por su economía estable”

Con el objetivo de poner la cereza sobre la torta, Carmax en la inauguración de su centro corporativo Isuzu, con una inversión de $us 4 millones, invitó al segundo hombre más fuerte de la marca japonesa.

Esta alianza permitirá a Carmax consolidar los camiones Isuzu, con más de 100 años en el mercado, en el eje troncal. El desafío es doblar las ventas logradas en 2016. Para esta gestión se importarán 100 camiones NPR 5,3 que tendrán un precio base de $us 39.900 por unidad.

Shiomi ve en la empresa boliviana al mejor socio para encontrar en la región un respiro y proyectar un aumento de las ventas que se vieron estancadas por la actual crisis internacional.



¿Cuáles fueron las ventas de Isuzu a escala mundial en 2016, y qué proyectan para esta gestión?

El año pasado la empresa en el mundo vendió por un valor de $us 17.000 millones y para este año esperamos mantener las ventas. Debido a la crisis internacional no proyectamos un aumento de nuestros ingresos, pero si buscamos mantener los valores del año pasado, es lo que se puede decir en cuanto a la parte comercial.



¿Cuáles son los principales mercados de Isuzu?

Estamos en más de 100 países y nuestro principal mercado es Japón y el resto de Asia.



¿Cómo están haciendo frente a la actual crisis económica?

Antes de que el precio internacional del petróleo caiga, nuestras ventas tenían un crecimiento del 5 y 10% en Medio Oriente y en el resto de Asia, pero cuando los precios empezaron a bajar, nos vimos obligados a mirar otros mercados con mayor dinamismo y es por eso que Latinoamérica es nuestro objetivo.



¿Por qué invertir en un mercado como el de Bolivia?

Porque su economía es estable, no como la de otros países, como Venezuela, por eso consideramos a Carmax como nuestro socio ideal para tener una fuerte presencia en Bolivia. Queremos que nuestros camiones japoneses tengan una gran aceptación en este país. También estamos interesados en el mercado argentino.



¿Qué tipo de vehículos ofrece Isuzu?

Nos especializamos en camiones de mediana y alta tonelada. Son unidades mundialmente reconocidas, pues el objetivo es que nuestros camiones respondan a la realidad de los caminos donde van a transitar. Por eso estamos seguros de lograr buenos resultados en Bolivia.

Terminada la conferencia de prensa, Shiomi acompañado por otros funcionarios japoneses recorrió la nueva infraestructura que Carmax mandó construir en Santa Cruz para la atención exclusiva de los clientes de Isuzu.



Con más de 4.000 metros cuadrados el lugar albergará a 60 trabajadores entre administrativos, la parte comercial y a los técnicos.



Francisco Osinaga, gerente general de Carmax, indicó que el año pasado la venta exclusiva de Isuzu llegó a un valor de $us 5 millones y que para esta gestión esperan superar ese monto.

Osinaga adelantó que para mediados de 2017 realizarán una inversión de $us 2 millones en la construcción de otro centro exclusivo de Isuzu en la ciudad de El Alto (La Paz).