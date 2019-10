Sudafricano que recibió trasplante de pene será padre

El joven sudafricano de 21 años que fue sometido al primer trasplante de pene exitoso en el mundo será padre pocos meses después de la operación, anunció su médico este viernes.



"Me informó de que su compañera estaba embarazada de unos cuatro meses", declaró Andre van de Merwe, el urólogo que dirigió la delicada intervención en el hospital Tygerberg, en Ciudad del Cabo, el pasado 11 de diciembre.



Admitiendo estar sorprendido por la rapidez del embarazo, Van de Merwe recordó que "nada impedía que el paciente tuviera hijos, ya que la calidad del esperma no se había visto afectada".



"Estamos contentos de que no haya habido complicaciones y de que su pene funcione correctamente", añadió. En marzo, el equipo médico informó de que el paciente había recobrado todas las funciones urinarias y sexuales de su órgano, amputado tres años antes tras una circuncisión tradicional que salió mal.



Esta costumbre, que generalmente conlleva complicaciones que pueden llegar a ser mortales, se practica en niños y jóvenes como un rito de paso a la edad adulta en algunas partes de Sudáfrica.



Van der Merwe aseguró que, desde la operación, su equipo se ha visto inundado con peticiones de hombre que sufrieron amputaciones similares.



"Ahora mismo tenemos a nueve pacientes en nuestro programa", dijo, incidiendo en que encontrar a donantes de pene sería uno de los desafíos, como es el caso con cualquier otro órgano.



"No pensé que fuera fácil, pero ahora creo que otros darán un paso al frente gracias a este caso", se felicitó.