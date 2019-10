Samuel usa la imagen del papa en campaña del No

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, a través de su cuenta en Twitter utilizó una fotografía retocada del papa Francisco como parte de su campaña por el No a la repostulación del presidente Evo Morales. El empresario mantiene su actividad proselitista en las redes sociales, pese a que señaló que no busca conducir ni encabezar la campaña de voto por el No en el referendo del 21 de febrero.



En la imagen que usó Doria Media, se puede ver al pontífice saludando y la foto ha sido retocada para que en la palma de su mano aparezca la palabra No junto a los colores de la bandera boliviana. El post completo señala:



“El papa Francisco señaló que retener el liderazgo mucho tiempo conduce a la tiranía, tenía razón, por eso #NOMas”, señala.



El domingo 15 de noviembre, Doria Medina en una entrevista difundida por el programa ‘Esta Casa No Es Hotel’ por la Red ATB, indicó que no buscará protagonismo y que esta es una ocasión donde los partidos o los jefes partidarios no deberían buscar protagonismo.



El Papa Francisco señaló que retener el liderazgo mucho tiempo conduce a la tiranía, tenía razón, por eso #NOMas pic.twitter.com/eVq6lG0O6V— Samuel Doria Medina (@SDoriaMedina) noviembre 16, 2015 n