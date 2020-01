Hay más de 270 bolivianos detenidos en cárceles de Argentina

El embajador de Bolivia en Argentina, Santos Tito, estimó este lunes, en base a datos extraoficiales, que hay más de 270 bolivianos detenidos en el vecino país, después de que el presidente Mauricio Macri firmó un decreto que establece cambios a la política migratoria de ese país, acortando los tiempos y procedimientos de la expulsión de extranjeros que tengan antecedentes penales.

"De acuerdo a los datos que se tiene es que el 33% de los detenidos por narcotráfico (está constituido) por paraguayos, peruanos y bolivianos, pero de este 33%, de acuerdo a algunos datos extraoficiales, son 278 detenidos (los bolivianos) y si hacemos un cálculo rápido frente al millón de bolivianos que tenemos en Argentina, apenas llega al 0,02% (los) detenidos", dijo en una entrevista con la radio estatal Patria Nueva.

El diplomático, a tiempo de calificar como "muy preocupante" la política migratoria adoptada por Argentina, también adelantó que precisamente para aclarar estos temas ya se solicitó una reunión con autoridades de la Cancillería del vecino país.

"Le hemos pedido que nos pueda recibir el Vicecanciller y ojalá (que se concrete) en estos días o próximas horas y así podamos conversar sobre estos temas aquí en Argentina (y es que) otro dato importante que (necesitamos que) nos puedan proveer es la información precisa sobre cuántos detenidos tenemos en Argentina y cuáles son las causas de cada uno de ellos", remarcó.

La semana pasada, ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dijo que "muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos" están comprometidos en el narcotráfico, ya sea como "choferes o mulas" y forman parte de una cadena de esta ilícita actividad, por lo que su Gobierno tomó la decisión de endurecer el control del ingreso de extranjeros a su país.

Tito afirmó que esos dichos de la ministra Bullrich "van en desmedro de la imagen de los bolivianos residentes en Argentina", pese a que la mayoría de los compatriotas en el vecino país se caracteriza por su trabajo honesto.

"Los bolivianos han contribuido al desarrollo de la República de Argentina, nuestros compatriotas están trabajando en diferentes rubros, inclusive en la pesca, otros en la agricultura, ganadería, en la construcción, en fin, hay también profesionales muy buenos que se dedican a trabajar en el área de salud, educación, por tanto, no se puede estigmatizar a través de esas declaraciones a los bolivianos", aseveró.

Asimismo, confirmó que ahora la política migratoria de Argentina contempla un mayor control en el ingreso de extranjeros, pero lo que se busca es que delincuentes o personas con antecedentes ingresen a ese país.

"Es importante que vayamos coordinando estos temas con nuestras autoridades migratorias, de tal manera que no podamos tener mayores problemas, (sin embargo) si es que nuestros ciudadanos van a estar portando por ejemplo su carnet de identidad o pasaporte (...) no van a tener ningún inconveniente, pero sí van a tener mayor control sobre aquellas personas que no puedan tener la documentación necesaria", apuntó.