Hamburguesas, solo para valientes de buen diente

Las hamburguesas ya no son más comida chatarra, de carne barata y de dudosa calidad. Este bocadillo se ha convertido en un objeto de deseo de los foodies, reinventándose hasta colarse directamente en las cartas de muchos restaurantes chic y adquiriendo la categoría de producto gourmet.

No hace falta viajar a otros países para probar una de estas exóticas delicias. En Santa Cruz Hard Rock Café, Burger Hero, Burger Station, 88 Burger&Salads, El Corralito y La Gaira decidieron innovar, reinventar y crear estas propuestas gourmet para los paladares que saben reconocer la calidad de una buena hamburguesa.

PARA NO OLVIDARSE

En Burguer Hero la temática de todo lo que ofrecen está basada en los superhéroes, por eso es que no dudan en recomendar su hamburguesa de edición limitada, Hulk, que hasta el verde del personaje lo lleva sobre sí misma.

En El Corralito, el ingrediente de su sugerencia es carne molida de la raza Brangus, haciéndola un producto ‘hiperchic’.



Para Burger Station, los tomates confitados y cebollas caramelizadas son los detalles que hacen única a su hamburguesa, generando una combinación de sabores inolvidables.



Para personas con un gran apetito, 88 Burger&Salad te propone una doble, pero eso no es todo, sino que vos mismo podés elegir los ingredientes que deseás al momento de armarla.



¿Salsa de piña? sí, así como lo leíste, la hamburguesa doble carne, y a la parrilla, de La Gaira, lleva este exquisito, pero raro ingrediente que le da un toque innovador.



En Hard Rock Café para el deleite de los paladares de sus clientes, cada vez renuevan sus menús e incluye las hamburguesas, que son reconocidas por su gran tamaño y sabor. ¡Quién no las conoce!

Si al terminar de leer esta nota, no se te antoja alguna de las fotos, es que no estás a la altura de ellas