Gemelas idénticas dan a luz el mismo día a la misma hora

Las hermanas gemelas Sarah Mariuz y Leah Rodgers siempre han estado muy unidas, y al parecer sus bebés recién nacidos también lo estarán.



Las mujeres, de 35 años, dieron a luz a sus primogénitos en la madrugada del martes. Los bebés nacieron a la hora exacta en el respectiva zona horaria de cada hermana: Rodgers dio a luz a las 1:18 am en Denver, Colorado, y la hija de Mariuz nació a las 1:18 de la mañana en La Jolla , California, según reporta la cadena Telemundo.



Las hermanas y nuevas madres dijeron al programa Today de NBC que están encantadas con la coincidencia, aunque no totalmente sorprendidas.



Según informa el medio digital Today.com, las hermanas de 35 años no habían planeado quedarse en estado al mismo tiempo pero sus embarazos coincidieron y la salida de cuentas casi también, la fecha de vencimiento era de cuatro días de diferencia.



Esa incredulidad continuó durante todo el embarazo, especialmente cuando la gente supo que las hermanas no habían planeado tener hijos al mismo tiempo.



"Estábamos en la boda de nuestra hermana mayor hace poco, y, bueno, dos chicas embarazadas juntas, la gente no podía dejar de hablar de esto", dijo Rodgers. "Nos preguntaban todo el tiempo, "¿Fue planeado?" ¡No! Era entretenido".



Las hermanas y sus bebés están bien y la familia está organizándose para visitarlas.