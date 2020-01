¡Olé! Isabel Pantoja recibe una Gaviota de Platino en Viña

Pocos, poquísimos. ¡Qué artistaza! Con su voz y su señorío la española acarició al monstruo de la Quinta Vergara hasta convertirlo en una criaturita dócil. Ya la obertura de su show fue impresionante pues la reina de la copla andaluza estuvo acompañada de una orquesta sinfónica y un coro que sumaron 95 personas en escena.



Por cerca de dos horas la baladista de la vieja guardia ofreció un homenaje a su difunto amigo Juan Gabriel. Se escucharon piezas como Se me olvidó otra vez, Buenos días tristeza y Hazme tuya una vez más. La primera canción en estremecer la piel y el corazón de sus incondicionales fue Del olvido al no me acuerdo, poco importó que la cantante hubiera estado casi tres años alejada del público por permanecer recluida en una cárcel, los presentes y los televidentes apreciamos el espectáculo más grande que se haya hecho en Viña, según el director, Álex Hernández.



“Soy una cantante de poco hablar”, dijo la diva antes de agradecer a la organización y al respetable por darle “la oportunidad de pisar por primera vez” la Quinta Vergara. “Cantar es lo único que hasta que me lo quite Dios seguiré haciendo”, dijo.

Después siguieron los clásicos Ese barco velero, Te lo pido por favor, Te amo, Pasó tu tiempo, entre otros y antes de ejecutar Eres mi vida él la dama, con toda su distinción, pidió “respeto para los artistas”.



También despachó El moreno, Hasta que te conocí, Bravo por la tarde y Así fue.

De manera extraordinaria, la alcaldesa de la ciudad jardín de Chile, Virginia Reginato, le entregó la Gaviota de Platino, una estatuilla que compartió con el Divo de Juarez