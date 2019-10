Plazo aceleró la consulta al Tribunal

El artículo 124 del Código Procesal Constitucional colocó al MAS en apuros y por eso remitieron la consulta al Tribunal Constitucional el viernes, casi 24 horas antes de que la Asamblea sancionara la ley de reforma parcial a la constitución política del Estado; esta consulta será complementada hoy, cuando se envíen las actas de esa sesión.



Ayer, el presidente interino de la Asamblea, José Alberto Gonzales, admitió que si no presentaban la consulta hasta el viernes se corría el riesgo de problemas legales de procedimiento y que podrían invalidar la propuesta de re-reelección de Evo Morales.

La norma refiere que “las consultas deberán efectuarse en el plazo de siete días desde la recepción de la solicitud de referendo”; el Conalcam presentó su pedido el 17 de septiembre y el viernes se cumplían los siete días que marca el referido Código.



La presidenta de los diputados, Gabriela Montaño, afirmó que no existe vulneración de la norma y que el Gobierno respetó lo establecido.

Pero el opositor Gonzalo Barrientos afirmó que esta ilegalidad será representada ante el propio Tribunal Constitucional porque lo que mandaron los asambleístas Betty Yañíquez y Milton Barón fue un documento que carecía de legalidad porque no era una ley.

Recordó que recién el sábado la propuesta de Conalcam o del MAS se convirtió en ley sancionada, ¿entonces qué presentaron los dos diputados, un documento legal?, cuestionó el opositor