Privados denuncian acoso impositivo y falta de apoyo estatal

Los síntomas de la desaceleración económica preocupan a los empresarios. El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Luis Barbery, planteó al Gobierno el establecimiento de incentivos económicos y tributarios para seguir por el buen sendero de crecimiento y garantizar los empleos para miles de trabajadores en el país.

”Hasta ahora lo que se tiene es un acoso impositivo, la Autoridad de Empresas debe ser menos punitiva, debe dar seguimiento y acompañar las actividades empresariales, lo único que busca es entuerto y aplicar multas absurdas como si la plata no valiera”, dijo el máximo directivo empresarial de Santa Cruz.



En su criterio el 2014 los privados hicieron grandes esfuerzos para invertir 3.800 millones de dólares y este año están en condiciones similares, pero siempre y cuando se mejore el clima de inversión con reglas tributarias claras.



Por su lado, el presidente del Consejo Empresarial de América Latina, capítulo Bolivia, Emilio von Bergen, indicó que la situación es complicada para toda la región, prueba de ello es el difícil momento que viven Brasil, Argentina, Chile, etc.

“Los países están experimentando un fuerte sacudón económico. Nosotros como Bolivia nos mantenemos bien, pero somos parte de la globalización y ya nos está afectando”, afirmó.



Las apreciaciones fueron lanzadas ayer durante el anuncio de la cita ‘Oportunidades e inversiones en tiempos difíciles’ que se efectuará el 28 y 29 de abril en Santa Cruz.



Precisamente en esa cita más de un centenar de grandes empresarios abordarán el tema de inversiones, las nuevas oportunidades de negocios, las inversiones públicas y privadas y la integración de América del Sur y el acceso al interoceánico.



Estado debe colaborar

Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), señala que la preocupación de los privados debe ser escuchada por los administradores del Estado ya que si tal situación no se enfrenta con buenas políticas públicas para disminuir costos de producción y realización fuertemente incrementados en los años de auge, el país no crecerá ni un 4,5% este año.



El experto plantea mejorar la ‘competitividad sistémica’ para lo cual el Estado debe colaborar, por ejemplo, dejando utilizar biotecnología para aumentar la productividad en el agro, más inversión y tecnología; sin embargo, observa que Bolivia no ofrece incentivos tributarios o de otra índole.



Agrega que la Inversión Extranjera Directa que llegó en gran volumen a América Latina y el Caribe por el auge, la participación de Bolivia fue irrisoria. De los $us 2.113 millones en el 2014, la inversión neta fue de solo 648 millones, y en el 2015 estimó cifras menores.

El Ministerio de Economía pronosticó un crecimiento del 5% para este año