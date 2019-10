PAT emite la entrevista con Mujica de EL DEBER

La red PAT emitirá, este domingo a las 20:00, la entrevista completa de EL DEBER con el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, en la que el mandatario revela detalles de su filosofía, su forma de vida y sus posiciones sobre diversos temas de la agenda política latinoamericana.



El Diario Mayor tuvo la oportunidad de estar en la pequeña chacra donde vive Mujica junto a su esposa, Lucía Topolansky, de la forma más sencilla que se pueda pensar.



"Vivo como pienso, esta casa es mi refugio", afirmó el mandatario durante el diálogo con el director ejecutivo del matutino, Pedro Rivero Jordán, y los periodistas Cecilia Dorado y Carlos Morales.



El diario eligió a Mujica como el Personaje del Año 2014 en el área Mundo por el estilo austero, solidario y comprometido con los más humildes que mostró durante los últimos años, convirtiéndose en un líder internacional.



Entrevistas intensiva



También se lo visitó en la Torre Ejecutiva donde concedió una amplia entrevista sobre su vida, su pasado en la guerrilla, la política, el narcotráfico y su relación con Bolivia, país en el que estuvo en dos oportunidades.



Mujica es como se muestra, un hombre carismático y fiel a muchos valores que se han ido perdiendo en la clase política. De hecho cree que a quien le gusta la plata, no debería estar en la política.



Un personaje lleno de frases filosóficas, que durante sus casi 15 años de cárcel en la época de las dictaduras, supo encontrar en sí mismo la fortaleza interior que le permitió aferrarse a la vida. No cree en Dios, pero valora lo que hacen las religiones en el mundo.



Es duro cuando habla del consumismo excesivo y del despilfarro, y cuenta que él anda liviano de equipaje lo que le permite tener la libertad necesaria para hacer lo que realmente lo hace feliz.



Pepe Mujica es un hombre querido y admirado por miles de uruguayos. Nunca le falta un abrazo o un saludo de alguien y es que a él mismo le gusta ser un ciudadano más, sin corbata y sin protocolos.



No se estrella, pero le pone límites a Estados Unidos y con Bolivia tiene una larga amistad. Al presidente Evo Morales lo considera un líder radical, pero inteligente porque supo conducir la economía del país e implementar varios programas sociales.



EL DEBER en televisión



Además, el sábado en la noche, a las 22:00, en el programa Salamandra de ATB se emitirá una entrevista con los periodistas Carlos Morales y Cecilia Dorado que realizó el conductor televisivo, Ángel Careaga. Allí se explicarán los alcances y la relevancia del diálogo sostenido con Mujica y la actualidad de Uruguay.