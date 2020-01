Google ‘perdona’ deuda de $us 112.032 a un niño

Google estimó este miércoles que un niño español de 12 años cometió un "error" de forma inconsciente y por ello le perdonó una deuda de 100.000 euros, equivalente a 112.032 dólares, que contrajo al contratar publicidad en línea, buscando la fama de su banda de música.



José Javier, estudiante de Torrevieja, provincia de Alicante (este), creó en agosto una cuenta en una herramienta de Google llamada AdWords, con la idea de ganar dinero con videos musicales en YouTube, pero lo que realmente hizo fue comprar espacios publicitarios.



Una fuente de Google indicó que la empresa entiende que "todo ha sido un error y que (el joven) lo hizo de manera inconsciente, un niño de 12 años no quiere ponerse a gastar 100.000 euros (112.000 dólares)".



Google, el gigante de internet dueño de YouTube, había anunciado la víspera que no había "recibido dinero por parte de este usuario" al que cancelaba el "saldo pendiente de AdWords", en un comunicado en el que no explicaba la razón.



La herramienta AdWords permite desarrollar una campaña en internet al insertar publicidad en contenidos de páginas como YouTube, pero el usuario debe ser mayor de edad para crear una cuenta.



"Pensaba que estaba ganando dinero y no al revés (...) y quería comprar instrumentos" para la banda en la que toca la trompeta, Los Salerosos, explicó al diario El País la madre de José Javier, Inma Quesada.



El joven asoció a AdWords una cuenta bancaria a su nombre que su familia le había abierto para ahorrar, lo que permitió alertar a los padres cuando el banco llamó para advertir de los cargos.



La fuente de Google indicó no tener conocimiento de que haya ocurrido antes un caso como este en España.