Oposición busca un plan en vez de bloque único

La tarea está en marcha e inicia sin total acuerdo. Líderes de oposición prefieren aún consolidar un proyecto político alternativo a unificar en un solo bloque los esfuerzos para derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS). No se hablan de plazos y esta iniciativa depende de apuntalar cuadros. El oficialismo aplaudió la idea de tener rivales, pero observó el pasado “neoliberal” de los líderes contrarios. De paso, existen disidentes masistas que impulsan su propio proyecto político-electoral.

La idea la lanzó el alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien observó que no es suficiente unir a la oposición y así enfrentar al oficialismo. Entonces —dijo— urge consolidar un proyecto alternativo que no mire solamente al MAS sino las necesidades de país.

“Construir una alternativa puede tomar mucho tiempo. No solo es contra un programa, también se deben generar nuevos cuadros y liderazgos en todo el país, en todos los municipios. Imagine la tarea, cuadros y liderazgos bien formados y capacitados para ampliar el proyecto y eventualmente hacer gestión pública”, declaró Revilla en contacto con EL DEBER.

El burgomaestre —que se encuentra en Madrid, España, para presidir la Asamblea de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)— ve como prioridad relanzar nuevos cuadros y explicó que esta iniciativa no se debatió con los líderes opositores que firmaron la “declaración por la democracia y la justicia”.

Los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y los líderes opositores Samuel Doria Medina, Rubén Costas y Luis Revilla se unieron para firmar un documento exigiendo al Gobierno respeto a la democracia y no intervenir en instancias judiciales.

Solo Doria Medina consideró que esta unión puede ser el primer paso para consolidar un proyecto único de oposición.

Al respecto, el expresidente Mesa recordó que para enfrentar al MAS en pasadas gestiones era un “imperativo” la unidad opositora y en esta coyuntura, dijo, es similar la idea.

“Quienes gobiernan deben entender, a su vez, que tienen un pasado y que ese pasado también tiene profundas sombras. Lo que los bolivianos esperan es una propuesta de futuro, tanto de unos como de otros. Si logramos instalar esa idea, Bolivia habrá ganado”, escribió Mesa ayer en un artículo.

No se habló de tema electoral



La exautoridad justificó su participación en la firma de la declaración y remarcó que lo hizo para que el futuro Gobierno pueda administrar un Estado con independencia de poderes y con democracia plena.

Mientras, el exvicepresidente Cárdenas consideró que es “muy temprano” hablar de un proyecto electoral, pero se inclina por que haya una alternativa al oficialismo. Además, descartó que la unión de opositores tenga un fin electoral.

“Esto implica nuevos líderes y mucho trabajo, hay tiempo y se debe trabajar primero en lograr que los poderes sean independientes y que haya una justicia sin injerencia política”, destacó Cárdenas.



Para el expresidente Quiroga Ramírez, primero hay que “defender” el orden democrático y evitar que Evo Morales sea el candidato del MAS en las elecciones de 2019.

“Es prematuro hablar de elecciones porque esos comicios son a finales de 2019, lo que ahora se debe hacer es defender los valores democráticos, porque si no hacemos eso en estos meses que se avecinan, de aquí en dos años, no habrá elecciones que debatir”, destacó Quiroga.

A su vez, el jefe departamental de Demócratas en Santa Cruz, Vladimir Peña, expresó que su agrupación política trabaja para ser una alternativa electoral a nivel nacional y eso es lo que debería hacer cada partido de oposición. “En paralelo, cada partido político tiene que seguir trabajando para ser una alternativa real para los ciudadanos, se necesita ideas movilizadoras, líderes fuertes y estructuras partidarias en todo el país. Los demócratas están trabajando en ello y lo están haciendo bien”, detalló.

Patzi critica la unión



La disidencia del MAS no se suma a la estructura opositora y ve que una alternativa política con líderes del pasado fracasará. El gobernador de La Paz, Félix Patzi, calificó como una “reunión de derecha” la cita de líderes opositores, aunque aclaró que está de acuerdo en los puntos que se firmaron, sobre todo en el respeto a la votación del referendo del 21 de febrero de 2016.



“Así ya no sería una alternativa sino un retorno al pasado, y eso la gente no lo quiere (...) Acá hay dos posiciones, el MAS con esa idea de prorroguismo y el reposicionamiento al pasado. Nosotros, como Tercer Sistema, estamos al margen y somos una tercera alternativa centrada en lo popular, indígena y clase media”, expresó Patzi a este medio.



El senador del MAS Pedro Montes aplaudió la idea de crear un bloque alternativo, pero cuestionó que líderes del “pasado” sean parte de la iniciativa. “No sé si la población quiere retornar a ese pasado neoliberal que se robó los recursos”, señaló.