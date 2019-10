No hay rastro del avión perdido con 162 personas

Las operaciones de búsqueda del avión de la compañía malasia AirAsia, desaparecido en ruta entre Indonesia y Singapur el sábado con 162 personas a bordo, serán retomadas el lunes tras su interrupción este domingo por la falta de luz.



"Terminamos la búsqueda a las 5:30 PM (05.30 hora Bolivia) porque se estaba haciendo de noche. El tiempo no era muy bueno y se estaba nublando mucho", declaró a la AFP el responsable del Ministerio indonesio de Transporte Hadi Mustofa. "Mañana retomaremos las tareas a las 7 AM o incluso antes si el tiempo es bueno", añadió.



Las fuerzas aéreas indonesias llevaban horas rastreando el Airbus A320-200, en el que viajaban 155 pasajeros, entre ellos 16 niños y un bebé, y siete miembros de la tripulación, indicó a la AFP el director general de la aviación civil indonesia, Djoko Murjatmodjo.



Según la compañía aérea, en el vuelo había 156 indonesios, tres surcoreanos, un malasio, un singapurense, un británico y un francés (el copiloto).



El Airbus, con número de vuelo QZ8501, despegó del aeropuerto internacional Juanda de Surabaya, en el este de la isla indonesia de Java, a las 05.20 y su aterrizaje estaba previsto en Singapur hacia las 08.30 (20.30 hora Bolivia del sábado).



Yakarta perdió el contacto con la aeronave a las 07.55, precisó a la AFP el portavoz del ministerio indonesio de Transportes, J.A. Barata. AirAsia indicó por su parte que la aeronave estaba "bajo el control del servicio de control del tráfico aéreo de Indonesia" cuando desapareció.



Según la dirección de la aviación civil de Singapur, el contacto se perdió en el espacio aéreo indonesio, a "200 millas náuticas [unos 350 kilómetros] al sureste de la frontera entre las regiones de información de vuelo de Yakarta y Singapur".



"El avión [...] solicitó un desvío a causa de las condiciones meteorológicas", dijo la compañía malasia en su página en Facebook.



Gérard Feldzer, expiloto y experto aéreo contactado desde París, considera que esta maniobra es particularmente compleja. "Cuando no se está lejos de la altura máxima a la que puede volar el avión, el margen de maniobra para sobrevolar una tormenta es muy escaso", señaló. Pese a ello, en su opinión, el mal tiempo no sería el único motivo para explicar la desaparición del aparato.

162 personas abordo



Embarcaron 155 pasajeros, incluidos 16 menores y un bebé, y una tripulación de siete personas formada por un piloto, un copiloto, un mecánico y cuatro azafatas, según la compañía aérea.



El piloto tenía 6.100 horas de vuelo; el copiloto, 2.275; mientras que el aeroplano había salido de la planta de producción en octubre de 2008, llevaba acumuladas unas 23.000 horas de vuelo y pasó su última revisión en noviembre.



Barata, informó de que el piloto pidió permiso a las 06.12 para subir de 32.000 a 38.000 pies de altura (de 9,76 a 11,59 km) debido al mal tiempo.



Minutos después de cortó la comunicación. La aerolínea de bajo coste que preside el empresario Tony Fernandes confirmó el requerimiento de cambio del rumbo original por las condiciones atmosféricas adversas.



"Posible accidente" del avión

El vicepresidente de Indonesia, Jusuf Kalla, indicó que existen "enormes posibilidades" de que el avión de AirAsia desaparecido ayer con 162 personas a bordo haya sufrido un accidente, informan este lunes (en Indonesia) medios locales.



"Hay una enorme posibilidad de que el avión haya sufrido un accidente", señaló Kalla anoche durante una rueda de prensa televisada por los medios indonesios, informa este lunes el diario singapurés "The Straits Time".



El Airbus 320-200 de la compañía malasia Airasia, vuelo QZ8501, viajaba con 162 personas a bordo desde la ciudad javanesa de Surabaya hasta Singapur cuando desapareció de los radares, después de que el piloto solicitase permiso para tomar altura debido a las malas condiciones atmosféricas.



El presidente malasio, Najib Razak, también habló la víspera de un posible accidente de la aeronave.



La desaparición del avión de las pantallas del radar "significa la posibilidad de que algo le sucediera a la aeronave" declaró Razak, informa el diario malasio "The Star".



Las operaciones de búsqueda y rescate del avión se reanudaron este lunes (en Indonesia) con las primeras horas del día y se centran en aguas próximas a la isla de Belitung, en el Mar de Java, la zona donde se perdió el contacto.



AirAsia promete superar la terrible experiencia



"Nuestra prioridad son la tripulación y los pasajeros. Vamos a hacer todo lo que podamos", escribió Fernandes en su cuenta de Twitter, al tiempo que prometía a la plantilla de la aerolínea que saldrían adelante unidos de esta "terrible experiencia".



El presidente de AirAsia viajó a Surabaya, donde familiares de muchos de los que viajaban a Singapur para las fiestas de Año Nuevo esperaban noticias oficiales en el aeropuerto de la ciudad.



A falta de noticias, el pánico se apoderó de los familiares de los pasajeros en el aeropuerto de Changi, en Singapur. En Surabaya, cientos de indonesios se acercaron a la terminal.



Una mujer de 45 años explicó a la AFP que seis de sus familiares se encontraban a bordo del aparato. "Iban a Singapur para las vacaciones. Siempre han volado con AirAsia sin problema. Estoy muy chocada ante la idea de que el avión se haya podido estrellar", afirmó.



Las autoridades indonesias disponen para localizar el Airbus 320-200 de los registros de las transmisiones radiofónicas, de las señales que con regularidad transmiten el sistema de vuelo del avión y además de las señales que las llamadas cajas negras deberían emitir en caso de accidente.



Es el primer siniestro de AirAsia desde que Fernandes la refundó en 2001 y la convirtió en una de las de más éxito de Asia.



Malaysia Airlines



Esta desaparición hace recordar la ocurrida el 8 de marzo de 2014, cuando se perdió el contacto con un avión de Malaysia Airlines que, con 239 personas a bordo, viajaba de Kuala Lumpur a Pekín.



Los investigadores creen que aquel vuelo MH370 se desvió de su rumbo y acabó estrellándose por falta de carburante en un remoto lugar del sur del océano Índico, pero todavía no han encontrado ningún resto que confirme o desmienta la hipótesis.



Mal año para la aviación malasia



Las actividades de búsqueda se concentraron en una zona situada entre la isla de Belitung y la provincia de Kalimantan, en la parte indonesia de la isla de Borneo, a medio camino de la trayectoria del vuelo.



El Airbus desaparecido había sido revisado el 16 de noviembre, indicó AirAsia, una compañía que nunca ha tenido un accidente mortal.



El presidente indonesio Joko Widodo afirmó que su nación "reza por la seguridad" de quienes se encontraban a bordo.



Australia y el constructor europeo Airbus se han comprometido a ayudar con la investigación, así como la oficina de investigación y análisis francés (BEA), dado que el aparato fue construido en Francia.



El 2014 ha sido un mal año para la aviación malasia, con la pérdida de dos aviones de la compañía nacional Malaysia Airlines. Un Boeing 777-200 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo poco después de su despegue en Kuala Lumpur con 239 personas a bordo y cuatro meses después, el 17 de julio, otro Boeing 777 de la misma compañía se estrelló con sus 298 ocupantes en el territorio controlado por los separatistas prorrusos en el este de Ucrania.