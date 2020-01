Ministerio de Defensa busca perdón de deuda con China

El Gobierno tramita la condonación de la deuda de $us 40 millones con las autoridades chinas para paliar la quiebra que provocó la Empresa de Construcción del Ejército (ECE), que ocasionó daños económicos al Estado.

Así lo reveló ayer el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, durante su interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero la explicación no convenció a los opositores, que anunciaron un proceso en contra de la autoridad por incumplimiento de deberes.

“Después de esto nos corresponde hacer las acciones contra el ministro Reymi Ferreira porque no puede ser una lavadera de manos mandando cartitas, ya debió tomar acciones”, cuestionó la diputada Rosemary Sandoval (UD), que fue una de las interpelantes.

El ministro dijo que, como abogado, debe respetar la norma y describió que hasta el momento, unos 23 generales fueron procesados en la justicia ordinaria por distintos hechos y que él impulsará los procesos que sean necesarios una vez que acaben las auditorías que realiza la Contraloría.

Ferreira acudió ayer a la Asamblea Plurinacional para responder dos pliegos de interpelación, uno por el desfalco en la Empresa de Construcción del Ejército (ECE) y, el segundo, por las compras sin licitación en los que incurrió la Fuerza Aérea; en ambos casos el pleno camaral votó por no censurar a la autoridad.



La sesión

Sobre la quiebra de ECE, Ferreira dijo que ensayan dos alternativas, la primera es la condonación de la deuda con China y reveló que con el arribo del canciller chino, Wang Yi, esa intención “está muy bien encaminada”. Pero dijo que también tienen un ‘plan B’ que consiste en la compra, a cargo de Cofadena, de los terrenos que venderá el Ejército para salvar esta deuda y reveló que esta intención desató fricciones dentro de las FFAA.

En la segunda interpelación cinco diputados cuestionaron la forma cómo la Fuerza Aérea adquirió distintos bienes por sumas millonarias sin licitación y sin justificación, según los interpelantes fueron 200 contratos directos de adquisición en 2014, y 186 en 2015.

Ferreira dijo que esa información es incorrecta porque esas cifras corresponden al total de compras y que muchas no se ejecutaron por falta de presupuesto, pero admitió que están anotadas. La autoridad calificó este hecho como “error administrativo”.

Reveló que mucha de la documentación solicitada no se puede entregar porque no existe. Afirmó que la FAB informó de que las aeronaves que tienen desde 2005 y 2006 no cuentan con documentación y que existe una auditoría sobre ese hecho y que luego de eso él tomará acciones legales contra los responsables