La fiebre Bigote regresa este lunes a la Red Uno

Han tenido un mes de descanso, pero las pilas nunca se acabaron. Por eso Bigote, el programa de entretenimiento juvenil y familiar vuelve este lunes a la Red Uno, esta vez en el horario de 16:00 a 18:00. ¿Cómo se viene? ¿Cómo sigue el equipo sin Carlos Rocabado? Conversamos con la conductora Oriana Arredondo, que emocionada cuenta lo ajetreados que han sido estos días preparando la nueva temporada.



¿Cómo ves la partida de Carlos Rocabado?

Nosotros somos como hermanos, yo soy la hermana menor, la de los berrinches, Marquina es el hermano del medio y Carlos el hermano mayor, que ahora creció y tiene que dejar la casa para continuar con su vida personal, nos deja un gran desafío a los hermanos menores. La química está, pero nosotros debemos seguir proyectándonos.



¿Cómo evoluciona la propuesta de Bigote en esta temporada?

El programa fue concebido como un backstage al principio, luego se transformó en una especie de reality donde mostramos nuestras ocurrencias. En esta temporada incorporamos a 15 personas más entre el Team Bigote y el staff de actores que nos aportarán momentos divertidos con los diferentes sectores del programa.



¿Cuáles son esos sectores?

¡Que se cuiden de la Red Uno!, porque tendremos nuestros paparazzis que estarán observando todos los atuendos de los presentadores. También tendremos Cocina Batalla, donde el cheff Diego Molina nos enseñará a preparar algunos platos y el público decidirá quién lo hizo mejor. La Oficina de Producción es un segmento donde yo actúo como una secretaria floja y muestro las locuras que pasan en el canal; aunque el sector que más me emociona y en realidad me da miedo es el Desafio Paranormal Bigote, que está volviendo, yo soy miedosísima (risas) por eso me da nervios. Iremos a lugares como cementerios o la morgue, contaremos sus historias, nos comunicaremos con handys... ¡Qué miedo!



¿Cómo te sentís en esta segunda temporada?

Me siento bendecida y agradezco mucho a Dios, estoy realmente feliz con esta oportunidad, Carla Martínez, la productora, y Alfonso Rivero, el director creativo, junto con la Red Uno apostaron por nosotros y te aseguro que no los defraudaremos... Estén atentos por que ¡todo puede pasar!