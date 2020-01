Romero tilda delincuente a Doria y él califica al ministro como 'represor'

"Quiero decirle a este delincuente que no tienen ninguna solvencia moral para referirse al Ministerio de Gobierno", señaló Carlos Romero sobre Samuel Doria Medina, que ayer escribió en su cuenta en Twitter que la autoridad "debe renunciar, si le queda un milímetro de dignidad, por la gasificación de los discapacitados".



El titular de esa cartera de Estado reaccionó muy molesta y sostuvo que el opositor es "un delincuente vinculado al narcotráfico, el señor Doria Medina, aparece acá abrazado de su socio Isaac ‘Oso’ Chavarría", que fue en su momento acusado por tráfico de sustancias ilícitas.



Samuel ante esas acusaciones manifestó a EL DEBER que "quien tiene que dar explicaciones es él, se ha convertido en un ministro represor de personas con discapacidad. Se nota que se están poniendo muy nerviosos, me imagino que el poder se les va de las manos".



"Doria Medina, recaudador de dineros del narcotráfico con que se financiaba el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en el caso denominado Narcovínculos", agregó el ministro de Gobierno, que reiteró su denuncia de infiltrados en la protesta.



"Doria Medina revela el carácter de estos políticos fracasados que quieren apropiarse de una movilización, quieren abanderarla y derivarla en un escenario violento y confrontacional", acotó, cuestionado por el uso de agentes químicos contra la protesta de las personas con discapacidad.



En respuesta, el político opositor detalló que "si ha él (Romero) le resta un milímetro de dignidad, debería renunciar y lo reitero (...) Ya conocemos a este Gobierno, cuando se ve en problemas, me acusa de todo eso, así que no vale la pena decir más".