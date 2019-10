Odontólogos marchan contra el manoseo de cargos públicos

Elvira Roca Gonzales (32) quedó desilusionada del manejo que se da a los cargos públicos cuando el 1 de julio le comunicaron -sin previo aviso-, que no era más directora del centro de salud de Montero Hoyos. Hace dos años, luego de titularse como odontóloga de la Udabol, dejó la comodidad de la ciudad y aceptó el reto de trabajar en un centro de salud de un distrito alejado, que para entonces tenía muchas necesidades.



La joven estuvo tres meses dando consulta y luego fue nombrada directora. Asegura que desde que asumió ese cargo no dejó de hacer gestiones para mejorar la atención a los pobladores.



“Logramos implementar un laboratorio, estábamos a punto de abrir una farmacia, teníamos más afluencia de pacientes porque la atención había mejorado. Sin embargo, ese esfuerzo y dedicación no fueron valorados cuando me retiraron”, se lamenta la profesional que, pese a tener contrato hasta diciembre, su memorándum de despido le llegó después del cambio de autoridades ediles.



Ellos indican que son 82 los profesionales que corrieron la misma suerte, pese a que muchos tuvieron que hacer campaña y aportar con el 10% de su sueldo a la agrupación Santa Cruz para Todos para lograr la reelección de Percy Fernández. Están siendo reemplazados por estudiantes de Odontología.



Ayer participaron de la marcha de mandiles blancos, convocada por el Consejo Departamental de Salud, integrado por los diferentes gremios del sector salud. La movilización partió de la plaza del Estudiante y finalizó en la plaza 24 de Septiembre. Fue apoyada por la Federación Departamental de Profesionales.



Defienden principios



“Estamos en un estado de derecho y no se está respetando el contrato que habían firmado los profesionales, que solo buscan aportar a la sociedad y una fuente de trabajo”, dijo el presidente de la Federación de Profesionales, Gueider Salas.



La odontóloga Paola Rodríguez, otra de las afectadas, pidió considerar que son profesionales que necesitan trabajar para mantener a sus familias. “Tengo una hija, de 4 años que sostener”, expresó.



La semana pasada, Fernando Sattori, director adjunto de la Secretaría de Desarrollo Humano, inició un diálogo con los representantes del sector para buscar una solución al conflicto. Ayer se buscó al oficial de Desarrollo Humano, Raúl Hevia, pero no fue localizado