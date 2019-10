Desestiman una vez más denuncia de Nisman en contra de Cristina

El fiscal de la Cámara de Casación, Javier de Luca, desestimó este lunes la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de terroristas, informaron fuentes judiciales.



De Luca presentó este lunes su dictamen ante la Cámara de Casación Penal, a la que había apelado el fiscal Germán Moldes, de la Cámara Federal, luego de que ese tribunal desestimara la denuncia.



"Desisto fundadamente del recurso interpuesto por el colega que me antecediera en la etapa", explicó el fiscal en el dictamen.



"No es posible avanzar en las propuestas procesales de prueba de algunos hechos de la denuncia, porque tales hechos no configuran

delito", justificó De Luca en su escrito, en línea con lo sostenido

por el juez Daniel Rafecas en primera instancia y con la mayoría de

la Cámara Federal.



El dictamen del fiscal De Luca será tenido en cuenta por la Casación Penal cuando decida si acepta la apelación de Moldes y ordena continuar la investigación o si, en línea con la opinión del fiscal, desestima la denuncia que Nisman presentó el pasado 14 de

enero, cuatro días antes de morir en circunstancias no aclaradas.



En su demanda, el fallecido fiscal sostenía que la presidenta argentina, el canciller Héctor Timerman y otros colaboradores del oficialismo orquestaron una maniobra para encubrir a los presuntos autores iraníes del atentado contra la mutualista judía AMIA ocurrido en 1994 y que Nisman estaba a cargo de investigar.



Nisman situaba en el centro de la operación de encubrimiento al memorándum firmado entre Argentina e Irán en 2013, que supuestamente serviría para levantar las alertas emitidas por Interpol contra los sospechosos a cambio de la venta de petróleo iraní a Argentina.



"No es la Argentina ni la República Islámica de Irán por sí

mismos, ni el acuerdo entre ambos países, los que podrán generar

automáticamente la baja de las alertas rojas, de modo que, toda

construcción argumental respecto de que ése era el nudo del acuerdo,

se cae por su propio peso", apuntó De Luca en su dictamen.