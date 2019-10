Bolivia llevará el tema marítimo a la Cumbre de las Américas en Panamá

El presidente de Bolivia, Evo Morales, defenderá en la VII Cumbre de las Américas, en Panamá, la demanda marítima presentada contra Chile y respaldará la soberanía de Venezuela ante las sanciones impuestas por Estados Unidos a esa nación, anunció este lunes una fuente oficial.



La presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, Gabriela

Montaño, declaró que el mandatario planteará esos temas durante la reunión presidencial que se celebrará en el país centroamericano los próximos 10 y 11 de abril.



"Vamos a impulsar la agenda marítima en todos los espacios que

consideramos beneficiosos para nuestra demanda", dijo Montaño.



La mandataria chilena, Michelle Bachelet, dijo la semana pasada

que no participará en la cumbre, debido a la situación creada en el

norte de su país por una serie de aluviones e inundaciones

provocadas por las lluvias.



Por su parte el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, consideró este lunes que la Cumbre de las Américas es el escenario ideal para hacer conocer el reclamo de Bolivia.



"Es un foro importantísimo, es una plataforma extraordinaria y por supuesto, los temas que tengan que ver con los intereses de nuestra patria obviamente, sin duda, tienen una excelente vitrina para ser mostrados a la comunidad internacional. Es otro de los foros en los cuales podemos plantear nuestra demanda marítima", sustentó en un contacto con los periodistas.



A su juicio, la Cumbre de las Américas tendrá mucha repercusión y cobertura mediática, por lo que será importante que Bolivia difunda el fondo de la demanda marítima boliviana.



"Nos parece absolutamente legítimo, además de necesario, estamos en una campaña de difusión de los alcances de nuestra demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y por supuesto difundiendo nuestra verdad, yo creo que todos los escenarios son válidos y este es uno de ellos", consideró.



Morales pide no usar el término "guerra"



El presidente Morales pidió este lunes a los maestros bolivianos que no empleen el "término guerra" cuando se hable de aquel enfrentamiento contra Chile.



Bolivia defiende que se trató de una invasión del territorio nacional y que esta tuvo lugar semanas antes de que se produjera una declaración oficial de guerra.



Morales sostuvo este lunes en un discurso en Cochabamba que el 5 de abril de 1879 Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú, pero el territorio boliviano ya estaba ocupado por tropas chilenas desde el 14 de febrero de ese año y la primera resistencia armada de bolivianos no tuvo lugar hasta el 23 de marzo.



Asimismo, reiteró que la demanda presentada ante la CIJ reclama

que Chile cumpla con los diferentes compromisos que hicieron

Gobiernos chilenos para solucionar el diferendo marítimo.



Caso Venezuela



Por otro lado, en la cumbre de Panamá Morales también pedirá que

se anulen las sanciones de EE.UU a Venezuela, una decisión que

afecta "a todos los países y pueblos del continente", según informó la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.



El Gobierno estadounidense anunció el pasado 9 de marzo una

ampliación de las sanciones a funcionarios venezolanos, por primera

vez identificados, a los que considera responsables de violaciones

de los derechos humanos.



Asimismo, EE.UU declaró un estado de "emergencia nacional" por el

"riesgo" que supone para ese país la situación en Venezuela.