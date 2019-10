Escucha 'Hello' de Adele en su versión en español

La cantante estadounidense Karen Rodríguez, que se hizo famosa por participar en el reality de canto "American Idol" en 2011 viralizó en la red una versión en español del último éxito de la cantante británica Adele.



"Hello", en su versión en español, lleva una semana en YouTube y rápidamente ha logrado más de un millón de visitas.



Rodríguez suele colgar en su canal temas originales y otros covers de artistas como Beyonce o la fallecida Amy Winhouse, pero ninguna canción que publicó logró tal cantidad de visualizaciones, como la versión de la canción de Adele.



Al parecer todo lo que tiene que ver con Adele logra un éxito inmediato. Su último disco no solo ha roto récords de venta a nivel físico y digital, también las entradas para sus conciertos logran ventas millonarias a minutos de salir a la venta.



A finales de noviembre, Miss Piggy de The Muppets, también sorprendió con su propia versión de la misma canción. En definitiva Adele está de moda. ,