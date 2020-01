Evo replica a Insulza por pedido de respeto a Chile

El presidente Evo Morales replicó a José Miguel Insulza, sobre el pedido de respeto del agente a Chile. "Faltarle el respeto a un país es invadirlo, quitarle el mar, desviar Río Lauca y aprovecharse de las aguas del manantial Silala" (sic), escribió en su cuenta en Twitter.



Ayer el representante ante La Haya sostuvo que "a Chile primero se le respeta y después se pide diálogo", en referencia a varios mensajes del mandatario, haciendo alusión a un diálogo de "presidente a presidente", frente a una posible candidatura presidencial de Insulza.



Conoce más: Tarud señala que Evo es "generalísimo" de Insulza



Morales, durante el fin de semana, sostuvo que "¿Será que no tienen argumentos para resolver temas pendientes, o será que nunca quieren resolver temas históricos? (...) ¿O será que el hermano Insulza quiere dialogar de presidente a presidente y no como agente?" (sic).



Insulza, en entrevista con medios de su país, aseveró que "he dicho que estoy disponible, pero no he dicho que proclamo mi candidatura (...) Estoy dispuesto a competir con cualquiera, si mi partido y yo creen que hago una diferencia".



Lea también: Insulza pide a Evo respeto para Chile y luego diálogo



El presidente boliviano manifestó que "si el hermano Insulza reconoce que hay temas pendientes entre Bolivia y Chile ¿por qué no acepta el diálogo con el Presidente Evo?". Ambos países se verán las caras el 13 de septiembre para definir los nuevos términos del juicio marítimo en La Haya.



Incluso el diputado chileno Jorge Tarud, ante el intercambio de tuits, consideró que: "Evo Morales, veo que no solo interviene en asuntos internos de Chile, Argentina y Brasil, también es generalísimo de un candidato en Chile".