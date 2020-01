Yo creo que las vacas gordas del erario nacional van enflaqueciendo en este verano. Si hacemos de 2017 un carnaval y seguimos rifando la plata con la irresponsabilidad y el entusiasmo gubernamental, la farra nos llevará a una resaca de la gran siete, le comenté a mi suegra. Y ella, como siempre, respondió pausadamente a mis acuciosos comentarios, con tranquilidad y sabiduría. Primero tuve que esperar que terminara su telenovela y luego se puso a hablar.

“Tiene razón mi querido yerno –respondió coincidiendo–, por primera vez en su vida. En vez de hacer un gabinete político, debió ser uno económico”, dijo y agregó: “Me alegro que hayamos coincidido en algo”. “Y además –añadí– para consolidar la democracia no se debe pensar en reiterar su mandato, porque en vez de pensar en 10 mandatos hay que crear 10 mandamientos de urgencia”. “Oiga –me dijo separándose de la tele–, en eso de mandatos y mandamientos no se meta a discutir conmigo. ¿Sabe usted cuáles son los 10 mandamientos?”, expresó. “Claro, los de Moisés”, respondí. “Está usted desactualizado. Los últimos, sin necesidad de decretos, son los siguientes; escuche bien, así no sea masista: 1) no ser parte de la microcorrupción; 2) menos crear la macrocorrupción con vuestro aporte, hermano; 3) no serruchar el piso al hermano, al hermano que está de ministro; 4) no volver a meter la pata con referendos que apoyen el No; 5) no tener problemas internos porque ahí volveremos a periclitar; 6) si te quedas sin pega, te aguantas, hermano, porque es ley divino-socialista reducir la burocracia; 7) a partir de ahora escuchar la máxima del hermano mayor: ‘No me chupéis las tetillas’; 8) comunicaos los unos a los otros como a ti mismo; 9) difundir las obras del Gobierno como si fueran las mejores y 10) alejar de la quiebra a las empresas estatales”.

Me quedé pasmado y le pregunté: “¿Eso sabe porque no deja de ver todas las noches Los diez mandamientos?”. “No –replicó mi suegra–, es un extracto de lo que Evo les dijo a sus ministros y colaboradores”. Amén y, como siempre, me fui a barrer el canchón