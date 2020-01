ONU pide a los países dar el acceso al aborto seguro

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos instó este martes a los países a derogar todas las normas y políticas de Estado que restringen y penalizan el aborto, así como cualquier barrera que implique una discriminación en el acceso de las mujeres a servicios de salud reproductiva.



Apoyaron asimismo la iniciativa de numerosas organizaciones no gubernamentales de distintas partes del mundo para que la ONU declare el 28 de septiembre como Día oficial para el aborto seguro.



Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMC) confirman que actualmente el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna



Cada año se efectúan aproximadamente 22 millones de abortos inseguros en el mundo y se estima que 47.000 mujeres mueren debido a complicaciones provocadas por la utilización de métodos inseguros para interrumpir el embarazo.



"La penalización del aborto y la denegación de servicios para la interrupción de un embarazo no deseado son formas de discriminación basadas en el sexo", juzgaron el presidente del grupo de trabajo de la ONU sobre discriminación contra la mujer, Alda Facio; el relator sobre el derecho a la salud, Dainius Pûras, y el relator sobre la tortura, Juan Méndez.



Las leyes restrictivas del aborto se aplican al 40 por ciento de la población mundial y en muchos casos pueden llevar a un mujer a la cárcel si ésta busca servicios relacionados con la interrupción de un embarazo o atención médica después de un aborto espontáneo.



"La prohibición no reduce la necesidad ni el número de abortos, sólo aumenta los riesgos para la salud y la vida de las mujeres y las niñas que acuden a servicios inseguros e ilegales", aseguraron los expertos.



Por el contrario, sacaron a relucir datos que indican que los países donde se facilita el acceso a la información y a métodos anticonceptivos, y el aborto es legal, tienen los índices de aborto más bajos.



En los últimos 30 años, grupos de derechos de la mujer se han movilizado cada 28 de septiembre, que han denominado "Día de Acción para el acceso a un aborto legal y seguro".



Ese mismo día se conmemora la abolición de la esclavitud de los niños nacidos de madres esclavas en Brasil, que fue rebautizado como Día del "vientre libre", un movimiento que se extendió luego a otras regiones del mundo.