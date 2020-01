Proteccionismo tendrá un efecto indirecto en Bolivia

Las políticas proteccionistas que ha empezado a aplicar Donald Trump en sus primeros días de gobierno pueden tener un efecto indirecto en la economía boliviana si es que estas medidas afectan a la economía de los países de Sudamérica que apostaron a los tratados de libre comercio. Así lo afirmó ayer el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, en una entrevista en el programa televisivo El pueblo es noticia.



Para Arce, el impacto a Bolivia no será directo porque las exportaciones a Estados Unidos son pocas. Agregó que las remesas tampoco son importantes. “En magnitud son de $us 190 millones, similar al monto de las exportaciones que hacemos a Estados Unidos, por lo tanto no hay mucho efecto”, sostuvo.



Sin embargo, dijo que el efecto que el país puede recibir es indirecto. “Las políticas de Estados Unidos pueden afectar al vecindario y el vecindario a su vez afectar la economía nacional, a eso hay que estar muy atentos”, afirmó Arce y agregó que el equipo del ministerio está haciendo seguimiento no solo a lo que hace EEUU o Europa, sino a las decisiones de los países vecinos.



Señaló que “están expectantes” porque el ‘vecindario’ se puede poner algo más complicado de lo que ya estaba. “Veremos las indicaciones de hacia dónde van ellos y por lo tanto cuál será el paso decisivo que tiene que hacer la economía nacional”, dijo.

El efecto China

Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), expresó que “si alguien pensaba que la globalización era lo peor que le podía pasar a un país subdesarrollado, vamos a comprobar que el proteccionismo es peor”.



Por ejemplo, dijo que si China no podrá vender libremente sus productos a EEUU por altos aranceles y el “coletazo para Bolivia viene por la mayor importación de productos chinos a precios más bajos o por la disminución de las materias primas que le vendemos”.

Además, dijo que este mismo efecto pueda pasar bajo igual razonamiento con otros socios comerciales que el país tiene en Latinoamérica.

Agregó que es posible que otros bloques comerciales sigan el mismo camino