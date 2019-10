Santalla se recupera y sale de terapia intensiva

El comediante David Santalla dejó terapia intensiva al mostrar mejorías en su salud y comienza a alimentarse por su cuenta. Sin embargo, los médicos mantienen la observación porque todavía es delicado su cuadro clínico.



"Mi papi todavía está delicado, no podemos decir que está fuera de peligro, pero sí está delicado. La respiración todavía la tiene un poco débil, pero creemos que mejorará", dijo a la red ATB Claudia Santalla, hija del renombrado actor.



Comentó que en la víspera los médicos del Hospital Arco Iris le sacaron la sonda alimentaria, pero no así el respirador. "Ayer ya comió su primera sopita, no todo, pero sí tres cucharas y eso ya es un avance", agregó Claudia.



A casi un mes de haber sufrido un accidente bascular cerebral de tipo hemorrágico, son varias las campañas para recabar fondos que ayuden a su tratamiento. Hay una cuenta, 4479404017 del Banco BISA y hoy tendrá lugar el recital ¡Fuerza David! en la calle Indaburo 1157.