Gobierno investiga nexos de cónsul chileno Skoknic

El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, reveló que se inició una investigación al cónsul de Chile en La Paz, Milenko Skoknic, por presuntos nexos con opositores en el país para perjudicar la gestión del presidente Evo Morales.



"Estamos investigando sobre los movimientos del cónsul (de Chile en Bolivia), y mostraremos las conclusiones por los canales correspondientes", sostuvo la autoridad en conferencia de prensa en la sede de Gobierno.



Explicó que "seguramente" en Santiago también hacen un "seguimiento especial" a nuestra cónsul Magdalena Cajías y celebró además que el Canciller chileno, Heraldo Muñoz, con la frase "nos vemos en La Haya" reconociera la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).



"El pez muere por su propia boca (...) Las declaraciones del Canciller Muñoz hay que celebrarlas, hay que recibirlas con regocijo (...) Le tomamos la palabra al Canciller Muñoz, nos vemos en La Haya, ahí veremos el tema de fondo", explicó Romero.



Recordó que las representaciones diplomáticas de cualquier país, por norma internacional, no deben inmiscuirse en asuntos internos y ratificó que se hace la investigación como se lo realizaría con cualquier otro cónsul en territorio nacional.



Aseveró que en un momento de "iluminación" el jefe de las relaciones exteriores del vecino país aceptó lo que antes negaba, que el diferendo se resuelva ante La Haya y enfatizó que el motivo por el que no se restablecieron las relaciones diplomáticas "es la amputación del acceso al mar".



Durante esta jornada el propio Muñoz explicó que su respuesta de ayer se debió a una pérdida de paciencia y señaló que el cónsul de su país efectivamente realizó viajes, pero para reunirse con autoridades y no con la oposición.