'Workplace' el sitio para empresas de Facebook

Facebook ha anunciado que lanza este lunes su plataforma social para empresas, Workplace, que ha funcionado durante un año en pruebas bajo el nombre de Facebook at Work y arranca con mil clientes.



Workplace by Facebook es una especie de versión profesional de la red social creada por Mark Zuckerberg que pretende poner en contacto a todos los empleados de una empresa u organización a través del teléfono móvil.



La plataforma "tiene la ambición de cambiar la forma de trabajar de las empresas, de darle voz a todo el mundo, de ofrecer a todos los empleados, incluso a aquellos que hasta ahora no disponían de un correo electrónico, las mismas herramientas de comunicación que están usando en su vida privada", explicó el director de la plataforma, Julien Codorniou.



El servicio es independiente de Facebook, aunque funciona de forma similar: también cuenta con un muro, chat, retransmisiones en directo (Facebook Live), grupos, traducciones automáticas o voz y vídeo sobre IP.



Integrada en el sistema tecnológico de cada compañía, los empleados pueden acceder a través de iOS, Android o un navegador.



Codorniou afirmó que el servicio es fácil de usar, no necesita ningún tipo de formación y mejora la productividad empresarial al hacer más sencilla la comunicación interna.



La compañía ha trabajado durante dos años en el desarrollo de la plataforma, que pretende "conectar a través del móvil a todos los empleados de una empresa" con independencia de su puesto de responsabilidad, y la ha probado con clientes reales en el último año, durante el cual funcionó bajo el nombre de Facebook at Work.



Los precios del servicio se establecerán en función del número de empleados de las organizaciones: 3 dólares por usuario activo al mes para empresas de hasta mil empleados, 2 dólares para las de entre 1.001 y 10.000 y 1 dólar por usuario para las plantillas de más de 10.000 profesionales.



Las organizaciones sin ánimo de lucro y las instituciones educativas podrán utilizar Workplace de forma gratuita.



Según Codorniou, las tarifas son "razonables" teniendo en cuenta que una cuenta de correo electrónico suele costar 6 o 7 dólares por empleado.



El directivo ha precisado que la factura mensual dependerá del nivel de uso: la compañía sólo pagará si sus empleados utilizan la plataforma.



Alrededor de mil organizaciones trabajan ya con la Workplace by Facebook, según la compañía liderada por Mark Zuckerberg, entre ellas Danone, Booking.com, Starbucks en Estados Unidos, Oxfam y Save the Children.



Además, la red social ha indicado que ha puesto en marcha un programa de colaboración con socios -como Deloitte Digital, Edelman, Weber Shandwick o Ketchum- para impulsar la implantación de la plataforma entre sus clientes.