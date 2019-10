Claves para evitar riesgos en carga de combustible

Muchos accidentes se pueden evitar, si como usuarios, cumplimos las recomendaciones que nos brindan en cada estación de servicio a la que vamos a cargar combustible.



En todos, por norma, se debe mostrar de forma gráfica y textual estos consejos que se pueden resumir en cuatro "reglas de oro":



1. Apague el motor

2. No fume

3. No use su teléfono celular, déjelo adentro del vehículo o apáguelo.

4. Si sale de su motorizado,no vuelva a ingresar a él mientras llena combustible.



Pero si quieres saber un poco más, y si estás leyendo esta nota desde un teléfono celular, hace CLICK AQUÍ para ver este trabajo multimedia.