Dany Merlo: “Ustedes marcaron nuestra historia”

La gorra, aquella que distinguía a Dany Merlo Cabrera del resto de los integrantes de Mercurio, posiblemente la lleve puesta en la presentación que realizarán junto a Magneto, el 14 de julio en La Paz y el 15 en Santa Cruz, en su tour Únete a la fiesta.

Hoy, Dany está por cumplir 37 años (este miércoles), vive en EEUU, está casado con Ahiri Tamborrel y es padre de cuatro hijos (de 15, 12 y unas gemelas de 7 años); además, se dedica a su empresa de bienes raíces, en la que, asegura, le va muy bien.

Son 19 años fuera del escenario y este regreso significa para él una forma de reconectarse con su adolescencia.

“Es una etapa de mi vida en la que mis hijos no me vieron, pero tienen mucho orgullo, aunque no es fácil. Ahorita, por ejemplo, me tuve que bajar de un barco, donde estaba de vacaciones familiares, para venir a ensayar”, relata Dany desde México, en una entrevista exclusiva con Sociales&Escenas de EL DEBER.

Más que un reencuentro

Pero no solo fue Dany el que se dedicó a otras cosas luego del boom que Mercurio significó para la juventud de finales de los 90. El grupo se disolvió en 2002 y cada integrante tomó su rumbo.

“Héctor Ugarte se convirtió en piloto, Álex Sirvent y Rodrigo Sieres-Zarabozo se mantuvieron en producción y conducción, y Poncho Barbosa se dedicó a negocios familiares”, cuenta Dany.

Y así, cada uno de ellos seguía con sus vidas, hasta que en diciembre de 2015, mientras Elías Cervantes (Magneto) y Rodrigo se tomaban unas cervezas, surgió la idea de juntar a estas dos bandas mexicanas, tomando como ejemplo que muchos grupos y solistas noventeros se reunían nuevamente para emocionar a sus fans.



“Magneto nos cedió, por decirlo así, el escenario cuando se estaban retirando. Abarcamos dos generaciones similares, que tienen la misma intensidad de vivir, pero distintas, porque eran otros tiempos, y hoy estar en el escenario los 10 juntos es para hacer una fiesta”, comenta.

Dany cree que este momento es único, por los recuerdos que despiertan al cantar sus canciones, aunque no descarta la posibilidad de más adelante crear nuevos temas.

Por el momento, la gira con Magneto se realiza de manera paralela junto a la que tienen con Sentidos opuestos, Kabah y Moenia. “No sabemos por dónde nos llevan los caminos de la vida. Considero que debemos estar abiertos a cualquier cosa y sentirnos agradecidos por lo que nos pasa”, señala el cantante.

Menos de un mes



Enamoradísimo, Cómo decirle que la quiero, Explota corazón, de Mercurio, junto a Malherido, La puerta del colegio y Vuela vuela, de Magneto, que fueron algunos de los hits que alborotaban a la juventud de antes, serán cantados a viva voz en el estadio de Real Santa Cruz.

Dany recuerda con cariño las dos veces que visitaron la ciudad de los anillos. “No sabíamos la responsabilidad que antes teníamos, como cuando llegamos a Santa Cruz y la gente se subía a los techos de sus casas para ver pasar la camioneta en la que llegábamos. Hoy tenemos un compromiso y una responsabilidad que es la de llevar un mensaje propositivo, de amor y de quitarle a la gente sus problemas”.



La locura por las dos bandas ya se la palpita en las redes sociales, donde las fans cuentan los días para el show y donde quedarán nuevamente enamoradísimas.