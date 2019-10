Militares iraquíes hacen retroceder al Estado Islámico

Los últimos combatientes del grupo Estado Islámico (EI) abandonaron el domingo un complejo gubernamental estratégico de Ramadi, dejando entrever la victoria para las fuerzas iraquíes en esta gran ciudad al oeste de Bagdad.



"Todos los combatientes de Dáesh (acrónimo árabe del EI) se han marchado. No hay resistencia", declaró a la AFP el portavoz Sabah al Numan, precisando que la zona aún debía ser despejada de minas y trampas explosivas colocadas por el EI en su huida.



En varias ciudades del país los iraquíes ya celebraban lo que es visto como una victoria frente al grupo yihadista.



Las fuerzas de élite antiterroristas y las tropas respaldadas por bombardeos del ejército iraquí y de la coalición liderada por Estados Unidos, habían entrado con relativa facilidad el martes en la ciudad, caída en manos del EI en mayo.



Pero los cientos de trampas y artefactos explosivos que siembran la ciudad, combinados con los atentados suicidas y los francotiradores, han dificultado la toma completa de la ciudad, seis días después del inicio de la ofensiva.



Situada a unos 100 kilómetros al oeste de Bagdad, Ramadi es la capital de Anbar, la mayor provincia de Irak, y comparte frontera con Siria, Jordania y Arabia Saudita.



Una victoria rotunda en esa ciudad permitiría lavar la denostada imagen del ejército iraquí, que recibió duras críticas tras perder amplias franjas de territorio ante los yihadistas en junio de 2014.



Aunque el gobierno iraquí no ha difundido un balance oficial de bajas para la operación en Ramadi, fuentes médicas en Bagdad señalaron que 93 miembros de las fuerzas iraquíes fueron heridos y hospitalizados sólo en la jornada del domingo, y al menos cinco miembros de las fuerzas de seguridad han muerto desde el viernes, según varias fuentes.



"El mérito de la victoria"



El mérito de una victoria se "atribuirá a las fuerzas iraquíes", consideró el analista político Ihsan al Shammari. "Es la primera vez desde el comienzo de la ofensiva de Dáesh que esta institución obtiene una victoria sin apoyo de las fuerzas populares de movilización", los grupos paramilitares chiitas, añadió.



Por otro lado, más de medio centenar de yihadistas habían muerto en las últimas 48 horas, según fuentes militares iraquíes.



La coalición internacional liderada por Estados Unidos realizó 31 ataques contra Ramadi a lo largo de la semana que finaliza.



Antes de marcharse, los yihadistas llenaron de explosivos la ciudad entera --carreteras, posiciones abandonadas, viviendas--, lo cual ha requerido la movilización de expertos en seguridad y ha ralentizado el avance de las tropas.



Las fuerzas gubernamentales aguantaron meses de asaltos del EI a Ramadi hasta perderla definitivamente en mayo de 2015.



La contraofensiva, no exenta de disputas a nivel político, se ha saldado con un relativo éxito: según el ministro de Defensa Jaled al Obeidi, las fuerzas iraquíes han recuperado la mitad del territorio perdido el año pasado.



Por su parte, el instituto especializado IHS Jane"s, basado en Londres, estimaba la semana pasada que el EI había perdido este año un 14% del conjunto de los territorios conquistados en 2014 en Siria e Irak.