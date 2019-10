Hay 1.000 focos de quema en todo el departamento

Un millar de focos de quema fueron registrados en los primeros días de septiembre en el departamento de Santa Cruz y en el resto del mes podría superar los 2.000, cantidad que se registró en agosto, según el reporte del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif) de la Gobernación.



Cinthia Asin, secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, pidió a la población tomar las precauciones necesarias cuando realicen quemas para evitar incendios forestales.



"Ahora estamos en época de vientos, que alcanzan velocidades entre 45 y 90 Km/h. Hace calor y no hay lluvias", alertó en conferencia de prensa.



La funcionaria dijo que todos los focos de quema están controlados y que la alta cantidad es por la época de preparación de la tierra para la siembra.



Asin explicó que los fuertes vientos están trayendo el humo de quemas que ocurren en otros departamentos y también de Brasil. "Este ambiente que tenemos no se debe solamente a las quemas en el departamento, sino que nos vemos afectados por las quemas de Pando, Beni y Brasil", explicó.



Diferencia entre focos de quema y calor



Los focos de calor son identificados mediante las imágenes de satélite y la medición no es 100% efectiva porque detecta todo cuerpo que emite calor. Por tal razón, no todos los focos de calor registrados se tratan de fuego.



En cambio, los focos de quema se tratan efectivamente de fuego porque no solo se recurre a imágenes de satélite para identificarlos, sino que también se corrobora en el terreno.



Medidas de seguridad para quemas

?

- Hacerlo en horas de la mañana.

?- Hacer callejones rompe fuego.

- Asegurarse de que la llama se extinguió después de realizar la quema.

?