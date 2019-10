Arce defiende la reforma de la Constitución

Para el procurador del Estado, Héctor Arce Zaconeta, la eventual reforma de la Constitución no es inconstitucional y dijo que el contenido de la Carta Magna refleja el pacto con los sectores sociales que se hizo en la Constituyente, por lo que no se debe temer al voto del soberano. Arce expuso ayer sus criterios en el seminario nacional que se realizó en el Colegio de Abogados de Santa Cruz.



Sin embargo, esa visión no es compartida por el exconstituyente Jorge Lazarte ni por el secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña. Lazarte afirmó que en la Constituyente no se tomó en cuenta los informes de las minorías, no se cumplieron los procedimientos del debate y el pacto que se hizo fue entre el MAS y los opositores del desaparecido Podemos.



Peña explicó que en los países donde hay re-reelección idenfinida no existe el sistema presidencialista como el que existe en Bolivia. Afirmó que el MAS modifica las leyes para que Evo tenga más poder y reiteró que en el país no hay independencia de poderes