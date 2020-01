ASFI rastrea páginas que promueven el uso del bitcoin

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) activó en las últimas horas el rastrillaje informático para detectar las páginas web que promueven las transacciones del bitcoin, una moneda virtual que no ha sido autorizada ni es regulada en el país.

Sin embargo, la directora ejecutiva de la ASFI, Lenny Valdivia reconoció que este fenómeno llamado bitcoin no sólo está generando problemas en Bolivia, donde ya hay denuncias de estafas piramidales, sino también en América Latina debido a que el sistema de control no es perfecto.

"Desde la ASFI, utilizando a los supervisores de riesgo tecnológico estamos efectuando un rastrillaje de todas las páginas en las redes sociales a fin de detectar estas páginas web en las redes sociales, que en todo caso no son las páginas web que se están utilizando en el contexto internacional, diríamos las originales, sino que son páginas virtuales truchas y estamos en pleno rastrillaje", afirmó Valdivia durante una conferencia de prensa.

La ejecutiva explicó que la ASFI cuenta con mecanismos institucionales que le permiten actuar vía administrativa como supervisores del sistema financiero, y una vez que recolecta los elementos necesarios activa los procesos penales correspondientes en coordinación con las autoridades competentes, como se hizo con los cinco procesos vigentes por presuntas estafas piramidales.

Sin embargo enfatizó que la ASFI prefiere apostar más a la prevención de la población y los riesgos que conlleva usar estas plataformas de transacciones que no son reguladas ni cuentan con garantías en el país.

"Estamos accionando todos los mecanismos, el delito a veces se produce no cuando accionamos todos nuestros mecanismos, pero no somos un sistema perfecto y habrán delincuentes que aprovecharán oportunidades", señaló.

Valdivia dijo que en el caso de Santa Cruz, donde 60 personas fueron arrestadas por estar captando gente para el uso de bitcoin en instalaciones del Cine Center, lastimosamente no colaboraron proporcionando información y finalmente no fueron imputadas, debido a lo complejo del caso ya que las transacciones se realizan en las redes sociales. "Ustedes saben lo que pasan cuando se quiere regular las redes", dijo.

En tanto en el caso de El Alto, donde decenas de personas dijeron haber sido estafadas por Bitcoin Cash, Valdivid dijo que es difícil de precisar la cantidad de posibles víctimas, y que el caso en los hechos fue abierto por una denuncia de un supuesto secuestro.

Riesgos del bitcoin

Tomando en cuando la proliferación del uso de las monedas virtuales y los problemas actuales con el uso de plataformas transaccionales, la directora de la ASFI insistió en la necesidad de alertar una vez más a la población, para que conozca y entienda los riesgos a los cuales se expone cuando decide efectuar transacciones con estos instrumentos.

Citó que entre los riesgos está el hecho de que el bitcoin no es un activo que tenga equivalencia a la moneda boliviana y por tanto su uso no es legal en el país, tampoco es un activo que pueda ser considero como una divisa, porque no cuenta con el respaldo de los Bancos Centrales de otros países y por tanto no puede utilizarse en operaciones cambiarias legales en Bolivia.

Las monedas virtuales no están respaldas por activos físicos por el BCB o las reservas que tiene esta autoridad de política monetaria, y por tanto, el uso o la utilización de las transacciones de las monedas virtuales expone a las personas a que pierdan todo su dinero porque de un día puede reducirse drásticamente el valor de las operaciones.

Otro elemento que mencionó es que las plataformas que están operando con el bitcoin están operando en diferentes países lo cual hace que escape al control de la jurisdicción de la ley boliviana para poder controlar. "Estas plataformas no están controladas por ninguna autoridad en el país y tampoco por la ASFI lo que expone a ser hackeadas estas plataformas y tener fallas", dijo.

Las transacciones que se realizan en estas plataformas transaccionales del bitcoin en la mayoría de los casos son anónimas, lo que genera un riesgo de que se pueda ingresar dinero proveniente de actividades ilícitas especialmente del lavado de activos o financiamiento al terrorismo.

"Finalmente, lo que nos ha estado pasando o nos está pasando es que el riesgo operativo de que estas plataformas transaccionales puedan estar vinculadas a esquemas de negocio multinivel o esquemas de negocio de estafas piramidales a través de las cuales se engaña a la población, y como ha ocurrido en El Alto se hace creer que captando a mayores operadores de estas transacciones en monedas virtuales tendrán más ganancias", explicó.