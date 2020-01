Val Kilmer dice que el amor y la religión lo ayudaron a curar su cáncer

El portal Page Six publicó que la estrella de cine Val Kilmer (57) confesó que se curó del cáncer de garganta durante una participación en el foro de la red social Reddit Ask Me Anything.

El actor dijo a sus seguidores que el amor y la religión (es cristiano) lo ayudaron a curarse y agradeció a todos por sus oraciones.

Kilmer contó que varios médicos oraron por él mientras estaba en el hospital, donde se encontró con el creador del desfibrilador, el Dr. Bernard Lown, que le dijo que el amor era la medicina más importante.

Para saber

El intérprete de The Saint fue fotografiado en el Centro Médico de la UCLA en Los Ángeles, en 2015, desatando los rumores sobre su enfermedad.

En noviembre de 2016, su colega y amigo Michael Douglas mencionó que Kilmer estaba combatiendo el cáncer de garganta y Val, en ese momento, dijo que su amigo estaba "mal informado"; sin embargo, en abril de 2017 confirmó que batallaba contra el mal.