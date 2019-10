Observan fallas en causa de Zapata hacia Valverde

La Fiscalía de La Paz observó y devolvió la denuncia interpuesta por la empresaria Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, contra el periodista cruceño Carlos Valverde, quien la acusó de tráfico de influencias por millonarios contratos entre el Estado y CAMC.



"El Código Penal en el artículo 272 contempla violencia familiar o doméstica, es por eso que se ha observado (la denuncia) para que adecue al tipo penal. No puedo decirles más, eso es lo que tengo que argumentar", aseveró a los medios la fiscal paceña, Rosario Venegas.



Según la explicación de la representante del Ministerio Público en la sede de Gobierno, Zapata alega "violencia psicológica, mediática, contra la honra, dignidad y el nombre" en su acusación, aspecto que debe ser subsanado a la otra figura jurídica.



"La denuncia ha sido observada porque no es clara con relación a los hechos descritos a los tipos penales que ella menciona y otros aspectos contenidos en la misma denuncia", agregó la investigadora, según reportó radio Erbol.



Además, se advierte que Zapata se equivocó en el segundo apellido del comunicador. “INTERPONGO denuncia formal contra el ciudadano CARLOS VALVERDE SUÁREZ”, dice la demanda. El segundo apellido del periodista es Bravo.



El reporte de la emisora local acota que la fiscal Venegas anunció que Zapata tiene 24 horas para subsanar las observaciones y presentar de nuevo la querella, caso contrario la acusación quedaría sin efecto por no ser válida.



La militante de las juventudes del MAS presentó a inicios de esta semana la denuncia. "He recibido un reporte de la Fiscalía de La Paz,en sentido de que se ha presentado una denuncia de esta señora contra el señor Valverde y se va a valorar como cualquier denuncia", dijo ayer el Fiscal General Ramiro Guerrero.