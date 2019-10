Ministro ve innecesario devaluar el boliviano

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, aseguró el lunes que Bolivia no necesita devaluar su moneda, como sugieren algunos analistas nacionales ante un clima internacional adverso. Arce argumentó que el país tiene los fundamentos económicos más sólidos de la región que garantizan un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB).



"Nosotros no vemos en el momento la necesidad de ninguna devaluación porque todavía la economía boliviana sigue teniendo los fundamentos económicos más sólidos de la región. Me refiero al crecimiento económico, otros países tienen problemas económicos", remarcó en conferencia de prensa.



Bolivia se respalda con sus reservas



Según el ministro de Economía, el país también cuenta con las reservas internacionales más altas de la región, respecto a su PIB, cuya cifra alcanzó la suma de 14.410 millones de dólares, al 7 de agosto último.



"Tenemos el nivel de reservas internacionales más altas de la región, cerca de 46% de las reservas en PIB, es el más alto de lejos de la región", subrayó.



Reporta un superávit comercial



Dijo que a pesar de la caída de los precios del petróleo, minerales y productos agropecuarios en el mercado internacional, Bolivia continúa teniendo, al primer semestre de este año, "un pequeño superávit en la balanza comercial" de al menos 58 millones de dólares.



También remarcó que las recaudaciones tributarias siguen en ascenso y demostrando el dinamismo de la economía interna. "Seguimos teniendo estadísticas fiscales fuertes".



Ratifica un crecimiento del 5%



Así, Arce ratificó las proyecciones que prevén un crecimiento del 5% para la economía bolivianas este año.



Recordó que el país enfrenta con éxito climas internacionales adversos desde el año 2008, cuando el precio del barril del petróleo cayó hasta los 30 dólares, como 12 puntos menos de los 42,41 dólares que se encuentra en la actualidad.



"Lo que no pueden demostrar los opinadores es por qué estamos creciendo si los precios han caído. Hay un contexto internacional muy adverso, pese a ese contexto adverso la economía boliviana crece, y crece más que otros países y mejor que otros países que están enfrentando también los efectos de la crisis internacional", recalcó.

