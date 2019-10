Nuevo film de Toy Story será comedia romántica

La nueva película Toy Story 4 será diferente a lo que has visto en las tres primeras entregas de esta saga. La trama del nuevo film se centrará en una historia de amor, según el presidente de Pixar, Jim Morris.



"Estamos armando una historia muy bonita. No es una continuación del final de la historia de Toy Story 3. Temporariamente lo es, pero será una historia de amor. Será una comedia romántica. No hará tanto foco en la interacción entre los personajes y los niños. Creo que será una muy buena película", dijo Morris en una entrevista con Disney Latino.



El presidente de Pixar dijo que el estudio no pensaba hacer una cuarta entrega sobre Buzz, Woody y los demás juguetes, pero los creativos tuvieron la idea, que a John Lasseter, director y fundador del estudio, "le pareció irresistible y sintió necesidad de hacerla".



Morris aclara que esta película no es parte de la trilogía que acabó con la partida de Andy a la universidad y un nuevo hogar para sus juguetes.



"La tercera película había terminado de manera muy bella y completó una trilogía. Creo que esta película no es parte de esa trilogía. Es una historia aparte, que a su vez no sé si tendrá una continuación", explicó el presidente del estudio.



Actualmente Toy Story 4 se encuentra en la tercera lectura para afinar el guión.



"Habitualmente, luego de trabajar sobre la idea con el equipo de historias y los guionistas que terminan su guion, convocamos a los empleados de Pixar o incluso a actores externos para sentarnos y llevar adelante una lectura de guión. Está evolucionando muy bien".



Se espera que la nueva aventura de Woody y Buzz se estrene en julio de 2017, según informó la cadena de noticias CNN.