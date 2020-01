Obras Públicas y DGAC siguen en silencio por caso LaMia

El Ministro de Obras Públicas, Milton Claros, y el ex director de seguridad operacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), actual director y máxima autoridad de esa instancia, Julio Fortún Landívar, se mantienen en silencio sobre la revelación de la cadena internacional CNN que estableció que esa dirección permitió la salida del avióny que tenía una cláusula que excluía la cobertura del seguro para operaciones con ese país de destino. Tampoco se registró pronunciamiento alguno sobre la renuncia de Fortún LandívarFuentes allegadas a entidades estatales y de las Fuerzas Armadas a las que tuvo acceso EL DEBER, señalan que el actual directory que en su lugar ya fue designado el civil E.V.hasta el mediodía de este miércoles. En Obras Públicas señalaron que si es que se registrara algún cambio se comunicará a los medios de comunicación. En la DGAC ratificaron que Fortún sigue en funciones, y que esperan alguna determinación del Ministerio para actualizar cualquier información.. El diputado opositor Wilson Santamaría acusó al Ministro de Obras Públicas de mentir a la Asamblea, “cuando vino al Senado dijo que todo estaba en orden, leyó códigos, números y cifras con los que están acostumbrados a marear a las personas, diciendo que las medidas preventivas y resueltas, ahora resulta que a través de una indagación periodística nos enteramos que no es así y que parte de la solución pasó por un fondo y eso generará responsabilidades legales. Deberán responder ante la ley, cómo es que permitieron barbaridad”.. Por su parte, el diputado del MAS, Edgar Montaño, señaló a Gigavisión que la DGAC debe responder y asumir la responsabilidad.“Lamentamos esta ilegalidad y apuntamos desde un principio que la. Queremos saber quién es la persona responsable de autorizar el vuelo sin los 21 requisitos necesarios. Alguien debe responder y no pararemos hasta dar con los autores intelectuales y materiales”