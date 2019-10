Cusi denuncia acoso del Gobierno ante la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, recibió hace instantes al magistrado suspendido Gualberto Cusi y a Ligia Velásquez, que renunció a su cargo dentro del proceso por responsabilidades que el Gobierno les siguió.



Ambas autoridades dejaron sentado ante esa instancia, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el Gobierno aplica una persecución a las autoridades judiciales que no se sometan al poder de turno.



Conoce más: Bolivia afronta 30 causas por vulnerar derechos



"Pobre de aquel juez, vocal o fiscal que se oponga al Gobierno, es inmediatamente perseguido. Es decir, en Bolivia, los procesos judiciales no se ganan en derecho y justicia, en Bolivia se ganan por injerencia política", aseveró Cusi dentro de la audiencia.



Mientras que Velásquez recordó que tuvo que renunciar agotada por el proceso que les siguió la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con mayoría del MAS y aseveró que la independencia judicial no existe en el país.



Lee también: Registran más de 2.000 violaciones de derechos



En representación del Estado, el Procurador, Héctor Arce, afirmó que "es evidente que la justicia en Bolivia está en crisis y el Gobierno de nuestro presidente Evo Morales ha planteado soluciones", en referencia a la convocatoria a una Cumbre Judicial y otro tipo de medidas.



Sostuvo que "hemos tenido en nuestro país magistrados elegidos por voto popular que no han cumplido funciones ni respondido al voto popular. Hay magistrados que se han referido a que consultan sus fallos en prácticas que no se circunscriben en aspectos legales".



Puedes ver: La CIDH inicia sesiones por DDHH en la región



La autoridad enfatizó que "no necesitamos magistrados que actúen en base a la adivinanza y a la quiromancia" y explicó que Cusi y Velásquez cometieron "altas y contravenciones gravísimas y por los cuales han sido procesados".



Cusi respondí señalando que "¿Cuál la diferencia del anterior sistema con el actual? Ahora es peor, el mensaje es que magistrado, juez que no se someta, es procesado. Yo estoy prohibido de publicar algo personal, y eso demuestra que en Bolivia no hay Estado de derecho.



Averigua más: Cusi dice que ya es tarde para las disculpas



Tras la exposición de ambas partes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio por concluida la audiencia, dejando en claro que la misma fue para analizar un eje temático y no aspectos particulares, por lo que se esperan recomendaciones regidas a eso.