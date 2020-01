Subite a la nube marketing en las redes y en la web

Fanny Jiménez, gerenta de Joyería Andrea, posicionó su marca hace más de 15 años en internet con una página web, por ello y con toda autoridad se refiere a la promoción, marketing digital y ventas vía internet: "Con el portal de Pagos Net vendemos online a escala nacional e internacional, así es que contamos con una joyería virtual las 24 horas del día y los 365 días del año. Mediante transacciones virtuales le hicimos frente a los burocráticos trámites de exportación de joyas. Recien fuimos seleccionados en eCommer day para hacer una evaluación de nuestra página web y recibir asesoramiento y estrategias de marketing".

Además del sitio en internet, la joyería que exporta la famosa piedra la bolivianita cuenta con una fan page en Facebook (Joyería Andrea) con más de 37.500 seguidores, la misma que genera tráfico a su propio portal.

A eso nos referimos cuando decimos: ‘subite a la nube’. Posicioná tu marca en internet y sacale provecho a las redes sociales. ¿Tenés un salón de belleza, una tienda de ropa, una pastelería, sos abogada o médica y querés ofertar tus servicios?, bueno, después de estudiar a tu público consumidor y ver en qué red social está más activo, es tiempo de crear una fan page en Facebook, una cuenta en Instagram y una página web, es lo que recomienda el consultor de publicidad y marketing digital Mariano Cabrera Lanfranconi.

Presencia en Facebook

No hay red perfecta, todo depende de tu público objetivo, así que no te disparés y te lancés de cabeza a la red azul del pulgar hacia arriba.Primero conocé la diferencia entre un perfil personal y una fan page o página en Facebook.



El perfil personal lo creás como persona privada. Con este tipo de perfil podés solicitar la amistad de alguien y recibir solicitudes de amistad como en la vida real.



El perfil profesional, fan page o página de seguidores sirve para hacer contactos únicamente cuando los clientes le dan al botón "Me gusta". Esta página corporativa en Facebook te puede servir como la primera página web de tu negocio (aunque lo recomendable es que tengás un sitio web). En esta página de seguidores podés ofrecer información de tu negocio e interactuar con tus fans o clientes. Estos seguidores pueden comentar tus publicaciones y, lo más importante, compartirlas con sus amigos.



Una fan page te permite realizar acciones que no podés hacer con un perfil personal, entre ellos está que varios usuarios administren la página, acceso a las estadísticas de uso, podés publicitarte, no tiene límite de seguidores, podés personalizar el dominio y ayuda a posicionar tu empresa en buscadores.

¿Está claro? Vamos al siguiente paso. ¿Qué es lo aconsejable para empezar a navegar en la red promocionando tus servicios?

Sé tu publicista



Si decidiste manejar personalmente tu fan page, Cabrera Lanfranconi aconseja que te lo tomés en serio, como todo negocio, y aprendás a crear contenidos y a usar herramientas de diseño gráfico, como photoshop, ilustrator, canva (consta de plantillas para crear tus diseños), pixlr (es un editor online que tiene muchas variedades de fuentes, stickers, efectos y colores), imgflip (permite cargar varias imágenes diferentes y convertirlas en un archivo gif ) y tantos otros que hay en la nube y podés descargarlas gratis.



Segundo, tomate en serio la atención al cliente, ya que ese es un factor donde la mayoría falla, y finalmente, diseñá una miniestrategia de contenidos para que tu comunidad no se aburra.



¿Qué son los contenidos? “Mientras más interesantes sean tus artes, más vas a atrapar la atención de tus fans, por ejemplo, un consultorio dental no se debe vender todo el tiempo, es bueno que dé tips para el cuidado de los dientes, qué tipo de cepillo utilizar; un salón de belleza, además de sus promociones, debe dar consejos de cómo mantener el cabello sano o cómo hacerse un peinado rápido. Y recordá que debés tener una herramienta de contacto siempre a mano, un smartphone, una laptop o una tableta para responder las consultas o comentarios, es molesto enviar un mensaje preguntando algo y que nadie conteste", recalca Cabrera.